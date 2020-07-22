打壓異見？俄國專研勞改營史學家 被判3.5年徒刑

俄國專研勞改營「古拉格（Gulag）」的歷史學家德米特里耶夫，被俄國法庭判處3.5年徒刑。（法新社）

2020-07-22 22:02:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名專研勞改營「古拉格（Gulag）」的歷史學家德米特里耶夫（Yury Dmitriyev），今（22）日被俄國法庭判處3.5年徒刑。

綜合外媒報導，德米特里耶夫的律師在俄國西北部彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）的法院大樓外告訴記者，這名備受尊敬的歷史學家因一起具爭議的虐待案遭判刑，法官認定被告性侵養女，判處他3年6個月徒刑。

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律師阿努夫里耶夫（Viktor Anufriyev）說，他尚未收到書面判決，而且隨著判決前的拘留時間延長，德米特里耶夫有可能在9月獲釋。

德米特里耶夫是俄國西北部卡瑞里亞（Karelia）人權組織「Memorial」的負責人，他花了數十年尋找並挖掘在前蘇聯史達林（Joseph Stalin）統治下被殺害民眾的集體墳場。

該人權組織表示，當局起訴德米特里耶夫是鎮壓異見人士行動的一部份。德米特里耶夫的盟友都說，這場審判是經過精心策劃，目的在讓他噤聲。

德米特里耶夫2016年被以涉及兒童色情的罪名逮捕，2018年獲宣判無罪；之後又被以新的性侵罪名被捕。檢方宣稱，這位64歲的史學家性侵他認養的女兒；但德米特里耶夫堅決否認犯行。

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