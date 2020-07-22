澳航最後747航班今起飛 空中畫出袋鼠告別澳洲

波音747在1971年8月加入澳洲航空，過去很長一段時間澳航的機隊只有波音747，因此波音747可說是那個時代澳洲人出國時的共同回憶，成千上萬的澳洲人讓「空中女王」運出海外，許多澳洲人也到機場向波音747告別。（法新社）

2020-07-22 20:44:17

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎在全球的大流行，不僅造成成千上萬的人染疫甚至身亡，也重創全世界的航空業，各航空公司也紛紛決定將旗下的大型客機進行封存；其中澳洲航空也決定封存自家的波音747機隊，在澳洲時間今天下午2點起飛最後一架波音747「巨無霸客機」，這架波音747在離開澳洲前，還在天空畫出澳洲航空的袋鼠商標做為致敬，作為澳洲「波音747」時代的落幕。

綜合外媒報導，這個「告別航班」，由澳航首批女性機師之一、執飛波音747已36年的莎蘿爾·奎恩（Sharelle Quinn）擔任；她表示，過去波音747因為飛行相當平穩，所以大家都稱它是「紳士飛機」，而現在自己能夠被選為執飛最後一班澳洲航空的波音747航班，「是個令人興奮的機會」，她會盡可能的讓大家能好好跟它道別。

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波音747系列班機曾是美商波音公司最大的驕傲，自1970年投入服務後，到2007年A380投入服務為止，波音747保持全世界載客量最高飛機的紀錄長達37年，更被譽為「空中女王」；波音747在1971年8月加入澳洲航空，過去很長一段時間澳航的機隊只有波音747，因此波音747可說是那個時代澳洲人出國時的共同回憶，成千上萬的澳洲人搭乘「空中女王」前往海外。

許多澳洲人也在今天特地前往機場，向波音747告別，而這航班號為QF7474的波音747「巨無霸客機」，於澳洲時間下午2點起飛離雪梨後，在澳洲東部海域的天空畫出澳洲航空的袋鼠商標後，正式向澳洲告別。

澳洲航空決定封存自家的波音747機隊，在澳洲時間今天下午2點起飛最後一架波音747「巨無霸客機」，這架波音747在離開澳洲前，還在天空畫出澳洲航空的袋鼠商標做為致敬。（圖擷取自澳洲航空facebook）

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