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    武漢肺炎》武肺席捲印度！研究人員推估首都已近1/4人口被感染

    科學家稱，新德里已有1/4的人口感染了武漢肺炎。（歐新社）

    科學家稱，新德里已有1/4的人口感染了武漢肺炎。（歐新社）

    2020-07-22 23:12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕印度目前有超過120萬人確診了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），位居世界第三。而印度防疫中心研究人員近日透過一項研究推論，有2000多萬居民的首都新德里，其中約四分之一已被新冠病毒感染。

    印度國家疾病控制中心（National Centre for Disease Control）研究人員，於6月27日至7月10日期間，對首都新德里的2萬多人進行了隨機抽血檢測，發現23.48％的人具有武漢肺炎抗體。而依照新德里的2000多萬人口來估算，首都地區可能有高達470萬人已感染或曾感染武漢肺炎，將近目前官方統計數字（12萬5096例）的40倍。

    印度於3月25日宣布封城時，新德里僅有606人確診。但在5月中旬放緩管制後，確診人數開始直線上升；而到了6月8日，新德里已有4萬多人感染了該病毒。

    瑞典首都斯德哥爾摩曾在4月底也做了類似檢測，結果顯示斯德哥爾摩近100萬的居民中，有7.3％體內出現抗體。美國紐約的一項調查也表示，紐約州有14％的成年人感染了武漢肺炎，高出官方統計數據10％。

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