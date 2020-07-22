安徽王家壩洩洪超慘！中國官方：犧牲20萬人換1億人安全

中國安徽王家壩時隔13年再度開閘洩洪，影響蒙窪蓄洪區內生活的19萬多人，財損十分慘重，官方卻說居民是「再次犧牲小我，換得周遭1億多人口的安全」。（擷取自微博）

2020-07-22 20:16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽王家壩時隔13年再度開閘洩洪，影響蒙窪蓄洪區內生活的19萬多人，財損十分慘重。對此，安徽阜南縣委宣傳部卻說，王家壩近20萬民眾是「再次犧牲小我，換得周遭1億多人口的安全」。

綜合中媒報導，阜南縣委宣傳部指出，王家壩閘開啟後，洪水進入阜南縣境內的行蓄洪區，目前已轉移2017人，暫無人員傷亡，財產損失情況正在統計。中媒指稱，蒙窪蓄洪區區居住人口19萬5000人，「其中絕大部分居住在可抵禦洪水的地方」。此次蓄洪前主要是撤離居住在低窪地帶的非安全人口，共計681户2017人。

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根據報導，當地不少農民種植的作物全被洪水淹沒，養殖戶在池塘養殖的魚蝦也都被洪水沖走，來不及搶收，「好多人都貸了款，水一來全沒了」，當地生產隊長馬守望更說，他們先前還缺水，特別種了旱稻，從河裡抽水往地裡排，沒想到「現在又要抗洪」。

對此，阜南縣委宣傳部說，王家壩民眾再次犧牲小我，換得周遭1億多人口的安全。

阜南縣委常委、宣傳部長岳蕾指出，洩洪後，當地生活會有一些不便，提醒民眾提前儲備生活物資，並安排衛生防疫、物質供應、交通等相關部門做好災後群眾生活和生產恢復等工作。

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