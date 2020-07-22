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    武漢肺炎》全球確診病例數突破1500萬例 死亡累計61萬6千人

    印度今日新增近4萬例確診，累計確診數達119萬3078例，死亡病例數累計達2萬8732例。圖為印度街景。（法新社）

    印度今日新增近4萬例確診，累計確診數達119萬3078例，死亡病例數累計達2萬8732例。圖為印度街景。（法新社）

    2020-07-22 16:55:45

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國、巴西、印度等疫情重症國家每日新增確診數不斷以駭人幅度刷新，全球防疫皆無鬆懈空間。根據外媒統計，截至今日，全球染疫人數已突破1500萬例，死亡人數則累計來到約61萬6千例。

    《路透》計算，全球確診人數截至今日已突破1500萬大關，總計達到1500萬9213例，疫情爆發的7個月內，已在全球奪去約61萬6000條寶貴性命；據該報引述世界衛生組織（WHO）統計數字計算，此確診數據為一年嚴重流感病例數的至少3倍，截至目前的死亡病例則接近一年內流感死亡病例區間的高端。

    目前統計，美國確診、死亡病例數雙雙居冠全球，巴西居次，印度則是確診人數第3多國家。據約翰霍普金斯大學統計，美國境內確診病例數累計達390萬2135例，死亡病例數累計達14萬2068例；巴西境內確診病例數累計達215萬9654例，死亡病例數累計達8萬1487例；印度今日報告新增近4萬例確診，使境內累計達119萬3078例，死亡病例數累計達2萬8732例。

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