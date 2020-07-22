武漢肺炎》日本批准地塞米松為治療藥物 有望降低重症死亡率

日本政府近期批准，將類固醇地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）列入治療武漢肺炎藥物。（路透）

2020-07-22 16:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，對此，日本政府近期批准，將類固醇地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）列入治療武漢肺炎藥物，是日本5月批准瑞德西韋之後，第2款獲准在日本使用的治療藥物，有望降低重症患者死亡率。

據《共同社》報導，日本已將地塞米松列為武肺治療藥物，適用於日本醫保，用藥對象包含肺部疾病及重症傳染病患者在內。英國6月曾提出報告，指出使用地塞米松治療能降低武漢肺炎重症患者死亡率，而世衛組織亦曾表示可用地塞米松來治療重症患者。

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英國牛津大學先前對地塞米松藥物進行測試，研究人員隨機分配給約2000名患者使用「地塞米松」，將他們與只有接受一般治療的4000多名患者進行比較，發現仰賴呼吸器治療的患者之中，使用該藥患者死亡率約為29%，而未使用該藥患者死亡率約為40%。

另外，接受輸氧的用藥組患者死亡率也有下降，不過可自行呼吸的患者，則沒有明顯變化，顯示地塞米松似乎對病情較輕的患者沒有幫助。地塞米松為廉價且廣泛使用的類固醇，先前為日本過敏性疾病、肺部疾病與自身免疫系統疾病的治療藥物。據了解，該款藥物副作用，包含胃部不適、頭痛、頭暈、失眠和抑鬱等病症。

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