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    武漢肺炎》疫情拉警報！ 澳洲單日新增501例創新高

    澳洲武漢肺炎疫情增溫，單日新增501例確診創新高，全國目前累計確診為1萬2894例、128人死亡。（路透）

    澳洲武漢肺炎疫情增溫，單日新增501例確診創新高，全國目前累計確診為1萬2894例、128人死亡。（路透）

    2020-07-22 15:15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情增溫，單日新增501例確診創新高，其中以維多利亞州最為嚴重，單日新增484例，目前全國累計確診為1萬2894例、128人死亡。維州州長警告，如果民眾檢測過後為陽性，又不做好自我隔離，那確診數就會一直上升，而6週的封鎖恐怕也將延長。

    綜合外媒報導，澳洲過去24小時新增武漢肺炎確診病例創3月以來新高，單日新增501例，主要增加病例皆來自維州，為484例，而維州首都墨爾本，也將從今天晚間11點59分起強制居民外出配戴口罩。目前澳洲累計確診為1萬2894例、128人死亡，澳洲前一次最高單日新增確診病例數為3月28日，單日新增459例。

    外媒指出，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，7月7日至21日期間，將近半數於維州確診的患者在確診前都沒有進行隔離，人數超過2000人，他對記者說，「這代表即便民眾感到不舒服，他們還是過著像平常一樣的生活，繼續工作」。

    安德魯斯表示，「民眾照常去逛街購物、去工作上班，傳染力到達顛峰之時，他們還是一如往常」，他警告，如果民眾檢測過後為陽性，又不做好自我隔離，那確診數就會一直上升，而6週的封鎖或許也會延長。

    維州累計確診病例逾6700例，占據全國確診數的一半以上，目前新南威爾斯州與維州的邊界為部分關閉，僅開放給工作、教育及醫療需求人士往來，即便澳洲目前死亡率低於其他富裕國家，不過當局仍對墨爾本的病毒傳播感到相當擔憂。

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