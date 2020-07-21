美參院報告控中國藉科技崛起 發展數位威權主義

美國聯邦參議院報告指出，中國正利用其科技崛起來發展「數位威權主義」，在全世界進行監控和資訊審查。（歐新社資料照）

2020-07-22 00:13:00

〔中央社〕美國聯邦參議院今天發布報告指出，中國正利用其科技崛起來發展「數位威權主義」，在中國和全世界進行監控和資訊審查。

這份報告由參院外交委員會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）領銜，並由民主黨幕僚撰寫。內容提到，中國利用人工智慧（AI）和生物辨識等技術，來追蹤人民和控制資訊。

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目前華府和北京關係正日趨緊繃，美國總統川普不僅將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情怪罪中國，指稱那是「中國病毒」，還在貿易、人權以及北京在南海建立軍事設施等議題上升高雙方對峙。

此外，華府也一直敦促盟邦排除中國電信設備巨擘華為參與5G網絡建設，認為這家公司會帶來安全威脅，並準備對華為和其他中國企業實施制裁措施。

美國參議院的這份報告，討論到北京祭出新法強化對資訊的控管，且開發技術支援相關監控措施的企業，也獲得中國政府大量投資。

報告說，中國利用輸出數位科技來提高對其他地區的影響力，並試圖在世界貿易組織（WTO）和世界衛生組織（WHO）等國際機構擴大勢力。

報告表示：「中國正在執行長期計畫，以稱霸數位世界。」報告還指控北京的目的是破壞民主制度和價值。

報告建議美國政府採取一些行動來反制中國崛起，尤其是國會。包括立法創設公家和民間聯手成立的財團，負責開發取代中國5G技術的美國技術；以及設立「促進數位權利基金」（Digital Rights Promotion Fund），反制中國的大規模監控。

此外，報告支持成立一所網路軍事服務學院，也建議美國總統帶領各國聯盟，共同合作對抗中國。

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