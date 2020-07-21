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    毋忘元朗721！白衣暴徒施暴周年 香港民陣：世界注視中共惡行

    香港民陣表示，中共為打擊反送中運動不惜勾結黑幫勢力，如今在港版國安法下，更野蠻的打壓將隨時出現。圖為2019年7月21日元朗白衣暴徒襲擊市民事件中，香港員警被媒體拍攝到與涉嫌行凶的白衣人交談。（路透）

    香港民陣表示，中共為打擊反送中運動不惜勾結黑幫勢力，如今在港版國安法下，更野蠻的打壓將隨時出現。圖為2019年7月21日元朗白衣暴徒襲擊市民事件中，香港員警被媒體拍攝到與涉嫌行凶的白衣人交談。（路透）

    2020-07-21 23:37:31

    〔即時新聞／綜合報導〕今日適逢香港元朗白衣人事件一周年，有香港人上街抗議，高呼「721周年，警黑勾結、放生凶徒」口號，追究警方縱容黑社會襲擊民眾的責任。香港民間人權陣線（民陣）今（21）日表示，中共政權為打擊反送中運動，不惜出動黑勢力，而在港版國安法之下，更野蠻的打壓將隨時出現，但世界將注視著中共暴行。

    民間人權陣線今日在臉書發文指出：「由這一夜（指去年7月21日）開始，警黑勾結之說，不脛而走。從未想像過的荒誕，在眾目睽睽下發生。市民被追打，直播記者被追打，即使2萬人次打999（香港報案專線）求助，警察視而不見。」

    「政權為了打擊運動，不惜出動黑勢力，反而激起全香港人、世界對於中共野蠻行為的憤慨，將反送中的怒火延燒至今，毋忘無警時分。」民陣說，「《國安法》下，更野蠻的打壓隨時出現，但世界亦將注視，要中共為其對香港人權的踐踏付出代價。」

    對此，網友紛紛留言「721 一週年，香港人未忘掉」、「這一夜，香港人永遠都唔（不）會忘記」、「永不忘記721唔（不）見人」、「警黑勾結」。

    香港去年「元朗721白衣人無差別襲擊市民」事件中，大量遭襲擊的市民報警無人接聽，甚至被掛斷電話，甚至被多間媒體拍攝到港警與白衣人談話的照片。而港警的無所作為被求助無門的港人批判為「警黑合作」，也被視為警、民關係決裂的分水嶺。

    去年7月21日，香港元朗聚集大批白衣人，持藤條等武器，衝入港鐵車廂，對市民進行無差別攻擊。（法新社）

    去年7月21日，香港元朗聚集大批白衣人，持藤條等武器，衝入港鐵車廂，對市民進行無差別攻擊。（法新社）

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