遭鎮壓示威軍警暴打挺身不倒 退役軍人被封「鋼鐵人」

2020-07-22 00:10:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國因「佛洛伊德之死案」引發的示威暴動持續延燒,總統川普近日下令聯邦軍警到奧勒岡州(Oregon)波特蘭市(Portland)鎮壓示威者,引發濫用職權爭議。一名53歲的退役軍人看不慣,上前詢問軍警,沒想到反遭一頓暴打,還被噴胡椒水,但這名男子屹立不搖,絲毫不見退卻,離開時還霸氣對軍警比了中指,過程被拍下來瘋傳網路,網友更封他是「鋼鐵人」!

根據CNN報導,這名爆紅的退役軍人大衛(Chris David)當時看到軍警的一系列作為感到憤怒,兩手空空上前質問軍警,「為何不履行就職宣誓的憲法」,也希望對方看在他也是軍人的份上,說不定能聽進去一些。

沒想到其中一名軍警開始對他拳打腳踢,大衛絲毫沒有動搖,之後軍警開始揮起警棍對大衛一頓暴打,朝他臉上噴胡椒水,甚至還有另一名軍警將槍口對著他胸口。大衛見勸說無用,忿然離去時還兩手高舉,對軍警比中指。

大衛事後說,當下沒有反擊,是因為他自知要是這麼做,後果會更糟。大衛說,他不希望自己的事情再引起抗議,他只希望大家知道,街道上的示威者和自己一樣都是普通人。

這段影片瘋傳網路,網友紛紛聲援大衛,更封他是「鋼鐵人」。波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)和奧勒岡州長布朗(Kate Brown)對於川普的鎮壓令也表達不滿,直批這就是在濫用職權!

事後CNN和波特蘭警局取得聯繫,發言人澄清他的警員並沒有參與此次事件;美國海關及邊境保衛局(Customs and Border Protection)也和CNN表示他的官員與此事無關。此外,CNN也連絡了美國國土安全部(Department of Homeland Security)和法警單位,希望他們能發表評論,但尚未取得回應。

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq