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    遭鎮壓示威軍警暴打挺身不倒 退役軍人被封「鋼鐵人」

    53歲退役軍人大衛遭軍警暴打，依然站得直挺挺。（圖擷取自推特）

    53歲退役軍人大衛遭軍警暴打，依然站得直挺挺。（圖擷取自推特）

    2020-07-22 00:10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國因「佛洛伊德之死案」引發的示威暴動持續延燒，總統川普近日下令聯邦軍警到奧勒岡州（Oregon）波特蘭市（Portland）鎮壓示威者，引發濫用職權爭議。一名53歲的退役軍人看不慣，上前詢問軍警，沒想到反遭一頓暴打，還被噴胡椒水，但這名男子屹立不搖，絲毫不見退卻，離開時還霸氣對軍警比了中指，過程被拍下來瘋傳網路，網友更封他是「鋼鐵人」！

    根據CNN報導，這名爆紅的退役軍人大衛（Chris David）當時看到軍警的一系列作為感到憤怒，兩手空空上前質問軍警，「為何不履行就職宣誓的憲法」，也希望對方看在他也是軍人的份上，說不定能聽進去一些。

    沒想到其中一名軍警開始對他拳打腳踢，大衛絲毫沒有動搖，之後軍警開始揮起警棍對大衛一頓暴打，朝他臉上噴胡椒水，甚至還有另一名軍警將槍口對著他胸口。大衛見勸說無用，忿然離去時還兩手高舉，對軍警比中指。

    大衛事後說，當下沒有反擊，是因為他自知要是這麼做，後果會更糟。大衛說，他不希望自己的事情再引起抗議，他只希望大家知道，街道上的示威者和自己一樣都是普通人。

    這段影片瘋傳網路，網友紛紛聲援大衛，更封他是「鋼鐵人」。波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）和奧勒岡州長布朗（Kate Brown）對於川普的鎮壓令也表達不滿，直批這就是在濫用職權！

    事後CNN和波特蘭警局取得聯繫，發言人澄清他的警員並沒有參與此次事件；美國海關及邊境保衛局（Customs and Border Protection）也和CNN表示他的官員與此事無關。此外，CNN也連絡了美國國土安全部（Department of Homeland Security）和法警單位，希望他們能發表評論，但尚未取得回應。

    軍警還以胡椒水伺候大衛。（圖擷取自推特）

    軍警還以胡椒水伺候大衛。（圖擷取自推特）

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