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    一家7口剩2人...猴群夜襲搖崩牆壁 母子睡夢中被壓死

    印度沙賈漢普爾（Shahjahanpur）的瓦濟布·凱爾（Wazib Khel）17日發生一起悲劇，一名母親和6個孩子因天氣炎熱，晚上便睡在自家院子，未料牆壁卻被猴群推倒，導致母親和4名小孩不幸身亡。示意圖，非當事猴群。（美聯社）

    印度沙賈漢普爾（Shahjahanpur）的瓦濟布·凱爾（Wazib Khel）17日發生一起悲劇，一名母親和6個孩子因天氣炎熱，晚上便睡在自家院子，未料牆壁卻被猴群推倒，導致母親和4名小孩不幸身亡。示意圖，非當事猴群。（美聯社）

    2020-07-21 21:46:46

    〔即時新聞／綜合報導〕印度沙賈漢普爾（Shahjahanpur）的瓦濟布·凱爾（Wazib Khel）17日發生一起慘劇，一名母親和6個孩子因天氣炎熱，晚上便睡在自家院子，未料牆壁卻被猴群推倒，導致母親和4名小孩不幸身亡。

    綜合外媒報導，印度北方邦沙賈漢普爾地區天氣炎熱，這名45歲母親因為家中的吊扇壞掉，無法運轉，因此帶著6名孩子到屋外的院子睡覺，沒想到就在一家7口熟睡時，一群猴子竟趁深夜猛烈搖動他們家的庭院牆壁，導致牆壁磚石瞬間倒下，壓死了睡在下方婦人和4個孩子，留下一名頭部受傷的11歲孩童，另名5歲孩童安然無恙。

    當地警方表示，婦人家院子中有番石榴樹，經常會吸引猴群前來，經由牆壁跳到樹上摘果實吃；但當天猴群跑到婦人家中的院子，牆壁經不起猴群的猛烈搖晃而因此倒塌。

    當地官員探視了2名倖存下來的孩童，感嘆「這真是一場悲劇」，也承諾會給予最好的治療，另外地方政府也決定給予該戶人家40萬印度盧比（約新台幣15.7萬元）的救助。

    近期印度發生許多有關猴子的意外事件，環保人士與生態學家認為，這可能是與猴子的自然棲息地遭到破壞有很大關係。

    當地警方表示，婦人家院子中種植的番石榴樹經常會吸引猴群前來，猴群經由牆壁再跳到樹上摘果實吃；但當天猴群跑到婦人家中的院子，牆壁經不起猴群的猛烈搖晃而因此倒塌。（圖擷取自微博）

    當地警方表示，婦人家院子中種植的番石榴樹經常會吸引猴群前來，猴群經由牆壁再跳到樹上摘果實吃；但當天猴群跑到婦人家中的院子，牆壁經不起猴群的猛烈搖晃而因此倒塌。（圖擷取自微博）

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