中共硬把黨與人民綁一起 美學者：怕引發社會「離心潮」

美國政府近年開始區分中國與中共的不同。圖右為美國國旗，左為中國國旗，中間為中共黨旗。（路透檔案照）

2020-07-21 20:04:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國傳出有意針對中共黨員及其家屬祭出「簽證禁令」，引發中國外交部發言人華春瑩和《環球時報》總編輯胡錫進等人痛批「和中國人作對」。美國《自由亞洲電台》（RFA）20日引述分析指出，中共極力將黨與人民綁在一起，正是害怕一旦兩者被區分開來，恐怕會引發「離心潮」。

據報導，美國非營利組織「普林斯頓中國學社」（Princeton China Initiative）執行主席陳奎德指出，美國政府近年在政策上，逐漸區分中共及中國人民，許多批評和措施都是把矛頭對準中共或其黨員。至於外傳的美方考慮限制中共黨員和家屬入境，更是「戳到中共的痛處」。

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他直言，華春瑩、胡錫進等人急忙把中共和人民綁在一起，恰好表示他們對於美國政策轉向有非常大的恐懼，才會把限制中共黨員形容為「與中國人民作對」。他們（中共）怕的是，有人開始與中共保持距離，甚至逐漸脫離中共，使社會更清晰地把騎在老百姓頭上的人，與一般老百姓區分開來，進而產生足以動搖民心的「離心運動」潮流。

對於中共是否能與14億人民畫上等號？紐約城市大學政治學教授夏明表示，中國政府並非選舉產生，不屬於代議政治，沒有得到「人民的委託」，因此沒有資格代表全國人民發言。

事實上，不少中國網友對美國「封殺中共」表示歡迎，認為如此就毋須擔心貪官外逃美國，也能阻止收賄資金移往海外，是「間接為中國反貪腐做出貢獻」。Google在16日、17日的數據更顯示，海外中國人搜尋「退党」（退黨）次數暴增，包括「如何退黨」大增150％，「退黨流程」飆升120％。

不過，夏明也提醒，對許多專業領域的中國人來說，加入共產黨有時是逼不得已。許多人雖身為黨員或官員，但仍希望實踐民主、改變中國現況，美方在考量政策時應格外謹慎，不該進行政治炒作。

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