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    報仇！阿富汗少女直擊父母遭殺害 怒拿AK-47擊斃凶手2神學士

    在父母遭叛亂團體「神學士」成員殺害後，阿富汗一名年僅10多歲的少女拿起槍枝打死了2名神學士成員報仇。圖為今年4月阿富汗安全部隊逮捕多名神學士成員和撿獲的武器。（歐新社）

    在父母遭叛亂團體「神學士」成員殺害後，阿富汗一名年僅10多歲的少女拿起槍枝打死了2名神學士成員報仇。圖為今年4月阿富汗安全部隊逮捕多名神學士成員和撿獲的武器。（歐新社）

    2020-07-21 20:38:47

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗一名少女的父母遭叛亂團體「神學士（Taliban，又稱塔利班）」成員殺害後，年僅10多歲的女孩拿起槍枝打死了2名神學士成員並造成多名成員受傷，阿富汗網友紛紛讚譽她英勇的舉動。

    《法新社》報導，這起事件發生在上週，少女居爾（Qamar Gul）位在阿富汗中部古爾省（Ghor）的住家遭神學士多名成員闖入。當地警方說，這些人在尋找居爾的父親，因為他是阿富汗政府的支持者。

    警方表示，居爾的父親被這些神學士拖出家門，當她的母親在一旁抵抗時，神學士的武裝分子在家門外殺了這對夫妻。

    當地警察局長表示，當時在屋內的居爾拿起自家的AK-47槍枝，先開槍擊斃了殺死父母的神學士成員，然後又擊傷了其他幾人。據不同官員稱，居爾年約14到16歲。

    神學士其他幾名武裝分子後來又攻擊居爾的住家，但被一些村民和親政府的民兵開槍趕跑。居爾和她的弟弟則已被阿富汗安全部隊安置於更安全的地方。

    這起事件曝光後，社群媒體上有不少阿富汗網友讚譽居爾的英勇舉動，居爾戴著頭巾、舉著機關槍的照片更在網路上瘋傳。網友說，「感謝她的勇氣！做得好！」還有大讚這就是「阿富汗女孩的力量」。

    報導指出，神學士會定期殺害他們懷疑是政府或安全部隊線人的村民。近幾個月來，儘管該組織同意和喀布爾進行和談，但武裝分子也對安全部隊加強攻擊。

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