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    彭定康：歐洲各國應效法英國 排除華為參與5G

    英國排除中國電信設備商華為參與5G建設。（彭博）

    英國排除中國電信設備商華為參與5G建設。（彭博）

    2020-07-21 18:45:56

    〔中央社〕英國排除中國電信設備商華為參與5G建設，歐洲其他國家是否跟進成為焦點。香港末代總督彭定康指出，中國必須為不良行為付出代價，呼籲歐洲各國效法英國，禁止華為參與5G。

    彭定康接受德國世界報（Die Welt）專訪時表示，他與德國總理梅克爾（Angela Merkel）一樣支持與中國對話，但對話不能完全按照中國開的條件。印度、南海周邊國家、日本、澳洲、加拿大、南韓等國沒有一個國家願意跟中國起衝突，可是中國必須為自己不好的行為付出代價。

    彭定康指出，梅克爾出身不自由的東德，曾為自由奮鬥而終獲自由，應該很清楚警察國家和自由國家的差別。

    他呼籲梅克爾不能只顧德國在中國的經濟利益，應該看看中國加入世界貿易組織（WTO）後如何違反世貿規則。

    彭定康說：「與中國對話不該屈膝磕頭，中國消費者不會因為德國對維吾爾人被屠殺或對香港局勢沈默就多買幾台德國車。」

    英國排除中國電信設備巨擘華為參與5G建設，德國等歐洲國家是否跟進成為焦點。目前德國的立場是不點名排除，預計9月暑假後做出決定。

    對此，彭定康認為，華為直接聽命中國國家主席習近平，不是一般的連鎖百貨公司而已，他呼籲歐洲各國不要害怕中國的恐嚇，效法英國的做法，禁止華為參與5G。

    香港末代總督彭定康指出，中國必須為不良行為付出代價，呼籲歐洲各國效法英國，禁止華為參與5G。（法新社）

    香港末代總督彭定康指出，中國必須為不良行為付出代價，呼籲歐洲各國效法英國，禁止華為參與5G。（法新社）

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