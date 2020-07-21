香港明報：胡春華是中國總理熱門接班人選

中國國務院副總理胡春華（見圖）近來公開活動頻繁，香港明報分析，跡象顯示，他很可能接替李克強成為下一屆總理。（中央社資料照）

2020-07-21 18:48:21

〔中央社〕港媒明報評論指出，中國國務院副總理胡春華近來公開活動頻繁，視察主題涵蓋生豬生產、扶貧到自貿港，還主持穩定外貿外資的會議；跡象顯示，他很可能接替李克強，成為下一屆總理。

明報專欄連續兩週評論，胡春華很可能躋身中共20大接班團隊。

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中國在2018年修憲之後，取消了國家主席任期制，但是並未取消國務院總理的任期制。

按照中國大陸憲法第87條規定，「國務院每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同。總理、副總理、國務委員連續任職不得超過兩屆」，這意味著，2013年就任總理的李克強，任期將在2023年第14屆全國人大第一次會議上屆滿。

分析說，按照慣例，新一屆總理的繼任人必須在人大換屆前一年的中共黨代表大會上進入中央政治局常委會，因此，李克強的繼任人，必須是2022年秋季中國共產黨第20次全國代表大會選出的政治局常委成員。

此外，除了中共建政首任總理周恩來外，國務院歷任總理在上任前都必須有副總理的經歷。當前，中國國務院副總理目前有4人，排序分別為韓正、孫春蘭、胡春華和劉鶴。

明報稱，即使下屆總理熱門人選仍有他人，但僅憑年紀和履歷，如果屆時不出現十分冷門的黑馬，胡春華應是下屆總理的最適任人選。胡春華1963年出生，2023年中國政府領導換屆時將60歲。

從公開報導可以看到，胡春華近來頻繁現身的重要活動包括：今天主持第7次中法高級別經濟財金對話；14日主持召開重點省市外貿外資工作座談會等。

在武漢肺炎疫情趨緩後，從4月至7月，胡春華先後到訪中國13個省市區，調研視察的主題涵蓋扶貧攻堅、農業與畜牧生產、促進就業、自貿港建設等。他6月到陝西時，還曾特意到中共總書記習近平當年以知青身分落戶插隊的梁家河去朝聖。

胡春華在副總理中，主管農業農村、自然資源、人力和社會保障、商務等部門。2018年5月，胡春華還擔任國務院扶貧開發領導小組組長；並在2019年5月新成立的國務院就業工作領導小組擔任小組組長。

全面脫貧、保就業、穩外資、穩外貿，這些都是中國政府今年在經濟方面最重要的執政目標。而在歷經去年非洲豬瘟和今年武漢肺炎疫情衝擊後，這些攸關民生經濟的施政更是責任艱鉅，也可以看出胡春華被委以重任。

「明報」的分析還認為，透過央視報導胡春華這些視察活動可以看出，與2018年他上任之初的內斂表現迥然不同，近期胡春華在電視中表現得落落大方，侃侃而談，這些變化值得留意。

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