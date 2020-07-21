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    國安法寒蟬效應！香港自由、民主、法治核心指標創新低

    香港民調顯示，港版國安法通過後，香港自由、民主、法治核心指標創新低。（路透）

    香港民調顯示，港版國安法通過後，香港自由、民主、法治核心指標創新低。（路透）

    2020-07-21 17:08:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕港版國安法從香港管到全世界，也重挫港人對自由、民主與法治的信心！香港民調機構21日公布最新民調結果，顯示香港的自由、民主、法治3項「核心指標」，均創下1997年有紀錄以來新低。

    綜合港媒報導，香港民意研究計畫7月初以隨機抽樣電話，訪問了1001名香港居民。調查發現，各項社會及自由指標持續低迷，5項核心指標中，自由、民主和法治，都創1997年有記錄以來新低，安定指標持續下挫，繁榮指標則創2003年7月以來新低。

    民研副行政總裁鍾劍華分析，這次調查是在港版區國安法訂立後進行，反映中央政府雖強調國安法立法令「一國兩制」行穩致遠，但港人卻對形勢「看淡」。

    以0至10分評價。自由、民主、法治和安定，得分均低於5分，繁榮指標則較3個月前輕微下跌至5.35分。當中「自由」和「安定」指標，較3個月前調查跌幅較大，「自由」指標由5.58分，下跌至4.84分；「安定」則由4.44分下跌至4.12分。

    另外，10項自由次指標中，「學術研究自由」、「文藝創作自由」、「出版自由」、「言論自由」、「結社自由」、「新聞自由」、「罷工自由」和「遊行示威自由」全部數下跌，得分低於5分，並創1997年有紀錄以來新低。

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