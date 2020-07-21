躲家中也沒用？一家3口在家避雨 被巨雷直接劈死

印度比哈爾邦布爾尼亞縣（Purnia）一家三口待在家不外出，沒想到閃電竟直接劈進家中，一家3口當場罹難。印度閃電示意圖。（歐新社）

2020-07-21 17:10:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度雨季帶來頻繁雷擊造成多人傷亡，近日再度發生多起憾事，其中一起相當驚人。印度比哈爾邦布爾尼亞縣（Purnia）一家三口待在家不外出，沒想到閃電竟直接劈進家中，一家三口當場罹難。

根據《印度斯坦時報》報導，印度比哈爾邦在當地時間19日降下大雨，而伴隨而來的雷擊至少造成了10人死亡。

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印度國家災難管理部門的報告指出，死亡的10人分別為布爾尼亞縣（Purnia）3人、貝古薩賴（Begusarai）2人；撒哈爾薩縣（Saharsha）、比哈爾邦首府帕特納（Patna）、東查姆帕蘭縣（East Champaran）、達爾邦格阿（Darbhanga）和馬德普拉（Madhepura）則是各1人。

其中布爾尼亞縣的3名罹難者在雷擊發生時均待在家中，無情的閃電卻直接劈門而入，讓50歲男子曼達爾（Kailash Mandal）、兒子庫馬爾（Dilkhush Kumar）和媳婦德維（Nibha Devi）1家三口當場全數身亡。

印度國家災難管理部門首席部長庫瑪（Nitish Kumar）除了對死者表示哀悼，也會提供每名此次災難的受難者家屬40萬盧比（約新台幣15萬元）。他提醒，民眾必須保持警惕，也得遵守災難管理部門發布的指導方針。

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