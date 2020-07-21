中國要求搭航班入境者 一律憑5日內核酸檢測證明登機

中國當局要求搭乘航班入境中國的旅客，一律憑登機前5日內完成的核酸檢測陰性證明登機。（法新社）

2020-07-21 17:14:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局今天（21日）發布公告，要求搭乘航班入境中國的中、外籍旅客，一律憑登機前5日內完成的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）核酸檢測陰性證明登機，且檢測須在中國駐外使館指定或認可的機構進行，消息一出引發不少中國網友撻伐。

中國民航局官網今天公告指出，搭乘航班入境中國的中、外籍旅客應在登機前5日內完成武漢肺炎核酸檢測，且檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行。但公告並未說明何謂「指定或認可的機構」，僅稱「中國大使館將認真評估駐在國核酸檢測能力，並在具備條件的時候發布具體實施辦法」。

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公告表示，中國籍旅客須透過防疫健康碼國際版應用程式上傳核酸檢測陰性證明，外籍旅客則要憑核酸檢測陰性證明向中國使領館申辦健康狀況聲明書。航空公司負責在登機前查驗健康碼與健康狀況聲明書，不符合規定者不得登機。

消息一出，中國社群媒體微博上的網友紛紛開砲，批評中國當局搞「一刀切」政策，質疑為何不劃分高、中、低風險國家。網友們也說，部分國家難以進行檢測，檢測結果很可能無法在5日內出爐，身處這些國家的中國人是不是被「祖國」拋棄了。

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