涉傳不雅照給年輕女性 紐西蘭國會議員宣布請辭

被控向年輕女性傳送不雅圖片，紐西蘭在野黨國會議員安德魯·費龍今日宣布請辭。（美聯社）

2020-07-21 16:49:01

〔即時新聞／綜合報導〕被控向年輕女性傳送不雅圖片，紐西蘭主要在野黨的一位國會議員今日（21日）宣布請辭，衝擊該黨在9月紐西蘭大選的選情。

綜合外媒報導，紐西蘭國會議員安德魯·費龍（Andrew Falloon）20日在一份聲明中表示，將不會參加9月的大選，並為「許多錯誤」表示歉意，但沒有提供具體細節。費龍也稱，在一位朋友自殺後，他一直在接受心理諮詢。

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但媒體爆料，費龍曾向一名19歲的女性傳送不雅圖片，涉嫌性騷擾，紐西蘭警方已介入調查。據悉，被性騷擾的女性可能不止1人。消息曝光後，費龍今日宣布請辭。

費龍所屬的「國家黨」表示，無論是過去的還是現在的黨高層，均不知情此事。國家黨新任黨主席柯林斯（Judith Collins）今上午表示，費龍撒了瞞天大謊，要弄清他的行為將耗費很多時間。

在前黨主席穆勒（Todd Muller）辭職後，柯林斯上週接任了國家黨大位，但副黨主席妮基·凱伊（Nikki Kaye）和議員艾美·亞當斯（Amy Adams）隨後宣布退出大選，加上費龍的醜聞，嚴重打擊國家黨選情。

立場偏右的國家黨將在今年9月對上現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）率領的工黨，由於在疫情期間表現亮眼，阿爾登預估將會順利連任。上個月的一份民調顯示，工黨的支持率為50％，而國家黨僅有38％的支持率。

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