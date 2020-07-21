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    「女主角睡的是我的床」追劇驚見豪宅成劇組取景點 屋主怒提告

    「我和我的兒女們」由寧波影視出品，主要播放平台為愛奇藝，因為經林小姐同意進入期別墅取景挨告。（翻攝百度百科）

    「我和我的兒女們」由寧波影視出品，主要播放平台為愛奇藝，因為經林小姐同意進入期別墅取景挨告。（翻攝百度百科）

    2020-07-21 14:07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕追劇半途，竟然發現劇組取景地點是自己的閒置豪宅？中國一名林小姐2015年在杭州購置別墅，考量長期不住委託物業定期協助房屋通風，並將鑰匙交給對方保管；豈料，2019年9月，林小姐追劇半途赫然發現自己的豪宅在未經同意、通知情況下成了2部戲的劇組取景地，且事後查看屋內發現有財產損毀、消失。林小姐向物業要求回應未果，對物業公司、電視劇出品方寧波影視和主要播放平台愛奇藝提告。

    綜合中媒報導，林小姐購置的別墅共有地面4層及地下1層酒窖，歐式風格裝修與該區其他戶並不相同，具辨識性；去年9月，林小姐收看寧波影視出品的電視劇「我和我的兒女們」時，發現劇中二女兒家中場景、床與自己的豪宅裝潢陳設極度相似，片尾壓有「鳴謝XXXX山莊」字樣，「劇中還有別墅周邊場景，進門位置的模樣，我確信就是我家」。

    林小姐於去年10月回到別墅詢問物業，當時物業公司已經更換為「寧波吾同物業公司」，與她交付鑰匙委託通風的物業公司並不相同；林小姐向物業公司該區負責人詢問是否有將別墅挪做他用時，負責人起先矢口否認，林小姐舉證時才支支吾吾起來。

    經林小姐清點後，發現屋內一部電梯損壞無法啟動，指紋鎖損壞，奢侈品絲巾及全部地毯污損，多樣家具磨損，裝飾畫、投影機、餐具等部分財產消失，物業公司也遲遲未給予正面回應，林小姐無奈，律師函又遭寧波影視及愛奇藝拒收，因此對物業公司等3方提出告訴，要求3方道歉並賠償相關損失，同時影視公司及平台也需全面停播、刪除侵權電視劇。

    該案目前已進入中國司法單位訴訟程序，期間發現還有另一部名為「大約是愛」的電視劇也曾以林小姐豪宅作為男主角家的取景場地，該劇出品公司也成被告，相關案件目前尚在審理中。

    林小姐照片與電視劇對比圖。（翻攝錢江晚報）

    林小姐照片與電視劇對比圖。（翻攝錢江晚報）

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