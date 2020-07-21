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    港防護中心搞混檢測結果 未染疫女與確診者同房7小時

    香港當局搞混2份檢測結果，導致1名未染疫女子與確診者共處7小時。圖為香港檢測人員示意圖。（法新社）

    香港當局搞混2份檢測結果，導致1名未染疫女子與確診者共處7小時。圖為香港檢測人員示意圖。（法新社）

    2020-07-21 13:16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕香港衛生防護中心昨（20）日晚間通報，誤將2份武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測結果對調，導致1名女子被誤認為確診者，與另1名確診患者同處病房內長達7小時。香港近日爆發新一波武漢肺炎疫情，確診人數激增，當局認為此次錯誤是員工過於疲倦所致。

    綜合港媒報導，香港衛生防護中心昨晚召開記者會表示，實驗室人員在手動輸入檢測結果時，誤將2份資料對調，檢查時也沒有發現，導致1名未染疫的47歲女子被誤植為陽性，另1名染疫的34歲女子則被誤植為陰性。

    47歲女子昨下午1時被安排住進負壓隔離病房，當局發現檢測結果有誤後，昨晚8時將女子移出病房，不過病房內有另1名確診患者，2人同房約7小時。衛生防護中心總監黃加慶指出，負壓病房內空氣流動較好，被感染的機率不算太高。女子目前被列為確診患者的接觸者，會轉移到檢疫中心隔離14天。

    被誤認為確診者的女子表示，與確診患者同房確實擔心被感染，但她無意追究，也不會怪罪實驗室人員。女子說，她在醫院住了半天後，看見醫護人員工作既賣力又辛苦，面對很大的工作風險，也明白實驗室人員要加班工作，因此接受這次「忙中有錯」。

    另外1名染疫卻誤植為陰性的34歲女子，原先即為確診患者的接觸者，已於19日被安排住院。當局發現誤植檢測結果後，昨晚將這名女子轉送至另一家醫院，並再次實施檢測，結果仍為陽性。

    衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫師曾艾壯表示，初步調查檢測過程沒有出錯，但因2人的個案編號相似，實驗室人員手動輸入時搞混才導致出錯。曾艾壯指出，公共衛生化驗服務處的員工1月至今每天超時工作2至4小時，相信此次錯誤源於員工太過疲倦，但他也說疲倦不是犯錯的藉口，會再提醒員工小心。

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