武漢肺炎》不只總統中鏢 巴西又有2部長確診隔離

除了巴西總統波索納洛確診外，巴西公民部長羅連佐尼與新任教育部長黎貝洛20日亦證實確診，圖為波索納洛20日出席活動。（法新社）

2020-07-21 11:15:20

〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府20日再增2名部會首長確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），分別為巴西公民部長羅連佐尼（Onyx Lorenzoni）與新任教育部長黎貝洛（Milton Ribeiro），他們20日在社交媒體上宣布確診消息並進行隔離，另外，羅連佐尼力挺巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）抗瘧疾藥物療法。

據《路透》報導，羅連佐尼表示目前症狀輕微，稱是巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）大力吹捧的抗瘧疾藥物發生作用，而羅連佐尼亦是波索納洛的親近盟友，針對抗瘧疾藥物療法，他在推特帳號上說，「我已經感受到正面效果了」。

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《路透》指出，波索納洛先前確診後隨即進入隔離，開始服用羥氯奎寧相關藥物，不論羅連佐尼或是波索納洛，他們所服用的藥物皆是用來治療瘧疾的藥物，但是也都缺乏扎實的驗證，不過波索納洛仍然成為羥氯奎寧藥物的大力支持者。

他20日在推特發文，捍衛使用羥氯奎寧藥物的做法，「重要的是，只要病患同意，藥物的藥品仿單標示外使用（Off-Label Use）就已經建立了」，而武漢肺炎也早已席捲拉丁美洲政治菁英圈，玻利維亞除了總統外，亦有至少6名部會首長確診。

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