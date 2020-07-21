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    支持揭露疫情引小粉紅圍剿 中國奧運冠軍遭禁言一年

    中國女子跳水名將，奧運金牌得主勞麗詩。（擷取自推特）

    中國女子跳水名將，奧運金牌得主勞麗詩。（擷取自推特）

    2020-07-21 10:42:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女子跳水名將，奧運金牌得主勞麗詩今年5月在網上轉發一則文章，由於該文原作者方方當時才因揭露疫情真相遭小粉紅群起攻擊，勞麗詩轉發文章後也受到許多網友圍攻，不甘示弱的她頻頻回擊，近日卻遭微博處以禁言一年的嚴懲。

    根據《德國之聲》報導，勞麗詩5月底轉發方方一則題為「痛惜！護士小霞走了，曾援漢暈倒在抗疫一線」的文章後，大批粉紅網友湧入勞的微博發起圍攻，指責她轉發方方造謠生事的文章「良心何在」，對此，勞麗詩全力反擊稱，「突然很開心，因為沒有活成你們喜歡的樣子，要是活成你們這些人讚美的樣子，我立刻從十公尺台跳下，跳水池沒水的那種」。

    在首次遭到攻擊後，勞麗詩的微博在接下來的一個月內淪為戰場，大量粉紅網友與勞的支持者互相混戰，勞麗詩也持續進行回擊，她曾在一篇貼文中寫道，「錯的是一群網絡無脊椎動物橫行，到處欺負老實人、欺負善良人，動輒以『不喜歡你可以滾出中國』這樣弱智一樣的言論攻擊別人，請記住，沒有任何人有義務把自己熱愛的土地讓給無脊椎動物，讓其成為無脊椎動物的樂園」，勞一席尖銳的言詞並將網軍形容為「粉紅蛆」，獲大量網友點讚轉發。

    然而，勞麗詩維護自身名譽的發言卻導致被微博禁言1年的下場，維權網上週六首度揭露此消息後，勞麗詩昨日也在新開的推特帳號證實此消息，強調發言是人的權利，未來將在推特繼續發聲，勞文末還不忘提醒「五毛、粉蛆最好繞行，我本善良，遇蛆則剛」。

    《德國之聲》指出，勞麗詩此番遭遇令人聯想起中國足壇名宿郝海東，後者在今年5月因評論方方日記事件遭網軍圍剿，後遭當局全面封殺，而勞未來是否面臨類似下場仍待觀察。

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