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    習近平無解中國困局 被傳可能取消北戴河會議

    中共北戴河會議無聲息，傳出可能不開了。圖中共總書記習近平。（法新社）

    中共北戴河會議無聲息，傳出可能不開了。圖中共總書記習近平。（法新社）

    2020-07-21 10:10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中共高層最神秘的「北戴河」會議，每年在7月底、8月初在北京郊區北戴河舉行，也各項權鬥及權力重組分配訊息都在會議前後傳出，但是，今年至今中共總書記習近平神隱，且沒有開會的訊息，引發政壇揣測聲音四起，而親北京媒體釋出最新訊息則是「中共高層取消2020年的北戴河休假並非沒有可能。」

    《多維新聞》在一篇「北京觀察：疫情洪水加外患2020年北戴河休假是否有變」的評論文章中指出，中國正歷內外交困的波瀾中，包括第一季GDP增長率為-6.8%，是中國自1978年以來首次出現負增長，即使第二季提高到3.2%，但經濟情勢仍不樂觀，且市場需求不足，造成中國經濟結構隱患。

    另外，中國兩會延遲到5月下旬開幕，首次打破1985年以來3月召開全國兩會的慣例；另外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今仍在爆發中，中國半壁以上江山受暴雨洪水侵襲、泡在水中…。而今年更是習近平宣告2020年脫貧的關鍵年，至今經濟下行，難以脫貧。

    在外部問題上，美中貿易戰更形擴大陷入激戰，在港版國安法的連帶影響下，美英加等多個西方國家與中國進入科技及人權之戰，美國強化對台軍售、終止香港特殊關稅地位、通過維吾爾人權政策法案等，深化兩國對抗。

    中國方面，中聯部前副部長周力也在2020年7月發文建議中共「做好應對外部環境惡化的六大準備」，重點就是強調要做好人民幣與美元脫勾的準備。

    整個內外環境惡化的情況下，若是北戴河會議召開，那中共高層們最關心的這些議題都將會浮上檯面，但顯然，習近平為首的領導班子無法有效提出解決方案，尤其在中國經濟問題及就業問題、2020年能能否脫貧的問題，都提不出答案。

    文章最後點出「中南海高層如何安排今年的北戴河休假？引發外界多種猜測。雖然只是零星，但是已經出現聲音猜測稱，在疫情造成中國多個政治議程形式和時間改變的背景下，中共高層取消2020年的北戴河休假並非沒有可能。」

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