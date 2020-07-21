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    軍情動態》荷蘭NH90艦載直升機失事墜海 2人不幸罹難

    荷蘭一架載有4人的軍用NH90艦載直升機20日驚傳墜海，連同駕駛飛官在內，一共造成2人死亡，另外2人獲救後並無大礙，圖為同款NH90直升機。（路透）

    荷蘭一架載有4人的軍用NH90艦載直升機20日驚傳墜海，連同駕駛飛官在內，一共造成2人死亡，另外2人獲救後並無大礙，圖為同款NH90直升機。（路透）

    2020-07-21 10:01:41

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一架載有4人的軍用NH90艦載直升機19日自加勒比海島嶼阿魯巴出發起飛後不久，在附近12公里處墜海，連同駕駛飛官在內，一共造成2人死亡，另外2人獲救後並無大礙，當局已派員搜索機上黑盒子，並將調查事故原因。

    《Defence Blog》報導，荷蘭一架NH90直升機19日從加勒比海島嶼阿魯巴出發，起飛後不久便在附近12公里處墜海，機上共載有4名機組人員，其中2人不幸罹難，分別為34歲駕駛飛官馬滕斯（Christine Martens）及33歲戰術協調員沃尼（Erwin Warnies）。

    《Defence Blog》指出，根據荷蘭國防部的說法，生還的2人並無大礙，荷蘭三軍總司令包爾（Rob Bauer）20日於海牙召開記者會表示，「機上4名機組員有2人死亡，另外2名生還者及時逃脫，沒有受到重傷」，而荷蘭國防部已通知死者家屬。

    墜海的NH90直升機隸屬於荷蘭級巡邏艦格羅寧根號（HNLMS Groningen），當局已出動海岸警衛隊直升機及國防潛水隊幫助格羅寧根號保護該架直升機，搜尋黑盒子，以釐清事故發生原因。

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