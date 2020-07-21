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    港版國安法通過後成頭號目標？ 黃之鋒自曝遭跟蹤頻率超乎想像

    黃之鋒表示，近日來遭到跟蹤的次數已超乎他想像。（法新社）

    黃之鋒表示，近日來遭到跟蹤的次數已超乎他想像。（法新社）

    2020-07-21 08:36:43

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」通過之後，香港民主派各代表人物成為港府及中共中央的頭號目標，前香港眾志祕書長黃之鋒就在臉書提到，過去他被不明人車跟蹤並非新鮮事，但在國安法通過後，數日以來遭到跟蹤的次數已經超乎他的想像，呼籲港人在街上看到他時能順便幫忙注意一下附近是否有可疑人車。

    黃之鋒昨晚在臉書提到，昨天中午搭乘Uber出發往警署報到，接著趕赴黃大仙民政署報名參選，最後到旺角參與記者會，在三段車程中，他前後至少遭到4輛車跟蹤，包括7人房車、轎車及摩托車等，就連Uber司機也在駕車期間主動詢問他是否被跟蹤。

    黃之鋒表示，他在過海隧道、旺角和黃大仙，不約而同地重複看到同一車輛尾隨，絕不是機緣巧合，而其中一部七人房車，更是上週在鰂魚涌被跟蹤時已親眼目睹過的車輛，該車牌也在「校巴安全檢查及匯報」的Telegram channel有記錄。

    黃之鋒強調，目前還無法得知這些車輛是屬於哪些單位，但公開此事就是希望所有同志謹慎安全，並呼籲相關人士停止騷擾他的日常公務與生活，也別再打擾他的親人與工作伙伴。

    最後，黃之鋒則向港人呼籲，若在街上或車上碰到他，可以順便幫他注意一下安全，觀察四周有無可疑人車，「了解行蹤、收集情報事小，至為憂心的還是被失蹤和被國安拘捕的情況會發生」。

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