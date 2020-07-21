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    美商務部第三度開鍘 11家中企侵害新疆人權遭制裁

    美國商務部制裁11家侵犯新疆人權的中國企業。（法新社）

    美國商務部制裁11家侵犯新疆人權的中國企業。（法新社）

    2020-07-21 06:48:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府9日曾動用國內法處理新疆維吾爾人權遭打壓問題，對此制裁中共官員，並凍結其在美資產。而美國商務部在週一發出聲明，表示工業與安全局將對11家中國企業進行制裁，因為這些中企皆配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘押、強迫勞動，甚至對維吾爾人等少數民族進行強制收集生物識別數據。

    綜合外媒報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ros）譴責北京當局利用強迫勞動與收集、分析DNA來壓制其公民。羅斯強調，制裁行動將確保美國的商品與技術不會被中共用來欺壓穆斯林少數民族。

    而被列入制裁名單的11家中國企業分別為昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾、和田市泰達服裝、今創控股集團、南京新一棉紡織、南昌歐菲光科技、碳元科技、 新疆絲路華大基因科技、北京六合華大基因科技，共有9家中企涉及強制勞動，新疆絲路華大基因科技、北京六合華大基因科技兩家企業則是涉嫌協助中共採集與分析維吾爾人及其他少數民族的生物識別數據。

    另外，此次制裁也是美國商務部第3次因新疆問題制裁中國企業，過去曾在2019年10月及今年6月進行制裁，前兩次合計將37個中國企業列入制裁清單。

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