南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

隨著南亞地區進入雨季，近日印度東北部、尼泊爾以及孟加拉皆發生嚴重的水災，目前3國至少共有221人死亡，並有超過100萬人被迫流離失所。圖為孟加拉的災情。（法新社）

2020-07-20 23:37:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著南亞地區進入雨季，近日印度東北部、尼泊爾以及孟加拉皆發生嚴重的水災，目前在3國至少造成280人死亡，並有超過500萬人被迫流離失所。

綜合外媒報導，南亞地區在每年的6月至9月會進入雨季，印度的東北部、尼泊爾及孟加拉都會因為季節性強降雨，造成大規模土石流以及洪水；位在印度東北方的阿薩姆邦（Assam）昨天（7月20日）表示，今年水災已造成84人死亡，有250萬人受災，目前印度中央與地方政府聯手全力救災，將災民疏散到安全的地方安置；印度警方指出，已有約110人死於水災，另外還有100多人受傷。

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孟加拉國土大多位在低漥處，幾乎是逢雨必淹，且受雨季的大雨與河流上游印度境內的河水氾濫影響，6月30日爆發洪災以來，已至少62人死亡，其中51人淹死、7人被雷擊中、3人被蛇咬而中毒身亡，另外1人是喝了不乾淨的水腹瀉而死；孟加拉政府表示，水災至少影響225萬人，並有2萬人淪為災民。

山區的尼泊爾在雨季中也爆發洪水及土石流，至少已造成110死亡，目前仍有50人失蹤，並造成超過100萬人流離失所，但因估計未來幾天仍會有降雨，當局認為災情可能還會進一步擴大。

尼泊爾在雨季中爆發洪水及土石流，至少造成110死亡，目前仍有50人失蹤，並造成超過100萬人流離失所，但因估計未來幾天仍會有降雨，當局表示災情可能還會進一步擴大。圖為尼泊爾的災情。（法新社）

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