準爸爸傻眼了！戴套老婆還是懷孕 兇手竟是「一隻貓」

網友表示，自己明明戴了保險套，老婆卻還是不慎「中獎」，滿心狐疑的他事後竟然發現，保險套是被自家養的貓（見圖）給抓破了。（圖擷取自Reddit）

2020-07-21 00:07:39

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！有名網友在網路論壇上分享自己老婆懷孕的故事，但由於故事過程實在太離奇，被許多網友紛紛轉傳推爆。這名網友表示，自己明明戴了保險套，老婆卻還是不慎「中獎」，滿心狐疑的他事後竟然發現，保險套被自家養的貓給抓破了。

一名美國男子在論壇「Reddit」 分享，2019年老婆生下第一個孩子後，由於懷孕過程艱辛，因此決定下一胎要隔段時間後再生，因此夫妻兩人積極避孕，除了保險套以外，也會服用避孕藥，但由於避孕藥的副作用會讓老婆有嘔吐感及變胖，因此後來都僅用保險套避孕。

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沒想到近期在縝密的避孕計畫下，老婆竟然再度「中獎」，這讓這名網友相當狐疑，此時他突然想到，平時保險套都和棉花棒一起放在浴室的抽屜裡，而這個抽屜就是家中橘貓最愛「搞破壞」的地方，經常被弄得十分混亂。

網友表示，平時看到混亂的景象，只會簡單地將保險套收回，在老婆出現懷孕徵兆後，他跑到抽屜定睛一看，沒想到保險套上都有抓痕、咬痕，甚至有些已經被咬破！而他在每次性行為時也都沒多做檢查就直接使用，因此或許就是這些破掉的保險套，才會讓完美的避孕計畫出現漏洞。

這名網友也笑說，雖然相當驚訝，但還是對於新生命的到來感到開心，更迫不及待地要向孩子們解釋，「你們的存在來自於一隻橘貓」。

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