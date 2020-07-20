為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    準爸爸傻眼了！戴套老婆還是懷孕 兇手竟是「一隻貓」

    網友表示，自己明明戴了保險套，老婆卻還是不慎「中獎」，滿心狐疑的他事後竟然發現，保險套是被自家養的貓（見圖）給抓破了。（圖擷取自Reddit）

    網友表示，自己明明戴了保險套，老婆卻還是不慎「中獎」，滿心狐疑的他事後竟然發現，保險套是被自家養的貓（見圖）給抓破了。（圖擷取自Reddit）

    2020-07-21 00:07:39

    〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！有名網友在網路論壇上分享自己老婆懷孕的故事，但由於故事過程實在太離奇，被許多網友紛紛轉傳推爆。這名網友表示，自己明明戴了保險套，老婆卻還是不慎「中獎」，滿心狐疑的他事後竟然發現，保險套被自家養的貓給抓破了。

    一名美國男子在論壇「Reddit」 分享，2019年老婆生下第一個孩子後，由於懷孕過程艱辛，因此決定下一胎要隔段時間後再生，因此夫妻兩人積極避孕，除了保險套以外，也會服用避孕藥，但由於避孕藥的副作用會讓老婆有嘔吐感及變胖，因此後來都僅用保險套避孕。

    沒想到近期在縝密的避孕計畫下，老婆竟然再度「中獎」，這讓這名網友相當狐疑，此時他突然想到，平時保險套都和棉花棒一起放在浴室的抽屜裡，而這個抽屜就是家中橘貓最愛「搞破壞」的地方，經常被弄得十分混亂。

    網友表示，平時看到混亂的景象，只會簡單地將保險套收回，在老婆出現懷孕徵兆後，他跑到抽屜定睛一看，沒想到保險套上都有抓痕、咬痕，甚至有些已經被咬破！而他在每次性行為時也都沒多做檢查就直接使用，因此或許就是這些破掉的保險套，才會讓完美的避孕計畫出現漏洞。

    這名網友也笑說，雖然相當驚訝，但還是對於新生命的到來感到開心，更迫不及待地要向孩子們解釋，「你們的存在來自於一隻橘貓」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    主機沒裝側殼吸引貓皇入住！網友見照被萌翻
    2020-07-20 16:57

    主機沒裝側殼吸引貓皇入住！網友見照被萌翻
    最小卻最會打獵！黑足貓鑽出洞吃肉影片超萌
    2020-07-18 13:38

    最小卻最會打獵！黑足貓鑽出洞吃肉影片超萌
    振興三倍券 優惠放大術

    振興三倍券 優惠放大術
    貓皇F1賽車初體驗！坐螢幕前配合畫面左右轉頭神似賽車手
    2020-07-16 19:30

    貓皇F1賽車初體驗！坐螢幕前配合畫面左右轉頭神似賽車手
    貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場
    2020-07-15 23:10

    貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場
    畫面萌翻！英國牧師直播講道 貓咪亂入「偷喝牛奶」
    2020-07-10 18:59

    畫面萌翻！英國牧師直播講道 貓咪亂入「偷喝牛奶」
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 06:39

    創意求生！珠寶店關門大吉 老闆舉辦價值3千萬「尋寶」遊戲

    2020-07-20 06:25

    影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼 影片

    2020-07-20 06:13

    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播