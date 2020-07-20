歐盟振興計畫談不攏 馬克宏拍桌指節儉國自私

法國總統馬克宏（見圖）19日在歐盟會議27國領袖齊聚一堂的晚宴中，氣到拍桌子。據悉，他不滿節儉國不願配合振興計畫的態度，並指責他們相當自私。（法新社）

2020-07-20 18:37:18

〔中央社〕法國總統馬克宏19日在歐盟會議27國領袖齊聚一堂的晚宴中，氣到拍桌子，被多家在場的媒體代表目擊。據悉，馬克宏不滿節儉國不願配合振興計畫的態度，並指責他們相當自私。

歐盟高峰會進行到第三天，各國對於振興計畫的分歧逐漸擴大，氣氛也越來越緊繃。會議目前出現兩大陣營，一邊是受疫情影響較小的節儉四國，荷蘭、奧地利、瑞士、丹麥；另一邊則是法國與德國。而芬蘭也選擇加入了節儉四國的陣線。

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馬克宏指責「節儉四國」不願配合振興計畫的態度，他特別不滿荷蘭總理呂特（Mark Rutte）以及奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz），這兩位在過去3天談判中被視為態度最強硬的國家領袖。

馬克宏提議以向歐盟共同借貸的方式，先撥放一筆振興計畫的款項來紓困會員國，但提議遭到反對，馬克宏對此相當不滿。

法國代表團向媒體表示，「他們的分歧的確很難解」。

另一名歐洲的消息來源則向法媒透露，馬克宏說，會是法國和德國「為計畫付錢，而當我們努力為歐洲利益拼搏的時候，節儉國只顯得自私且不願做任何讓步」。這名消息人士更指出，「馬克宏寧願離開談判桌，也不願達成糟糕的協議」。

歐洲面臨史上最嚴竣的經濟蕭條，節約國的遲疑立場將可能導致經濟復甦計畫難產。而一般認為，計畫的最大受益國會是以義大利和西班牙為首的南方國家。

據悉，過去3天的討論如同在死胡同裡打轉，無法針對基金的分配達成共識。

振興計畫一開始預計準備5000億歐元紓困，其中3250億歐元直接發放給各國政府，另外還有超過2000億歐元可以提供借貸。

然而節儉四國與芬蘭希望把紓困金壓在3500億歐元以下，法德兩國無法接受這個金額，並願意降至4000億歐元。不過，這個金額對節儉國而言，還是太多了，也導致雙方分歧目前仍無法達成共識。

17日的歐盟高峰會至此仍無結果。新一輪的27國會議將於布魯塞爾時間今日下午4點召開。

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