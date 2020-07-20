武漢肺炎》香港今新增73人確診 負壓病房已使用7成

香港武漢肺炎疫情進入第三波傳染期 今天（7月20日）香港再新增73人確診，有66人是社區感染，但其中有27人感染路徑不明。（法新社）

2020-07-20 18:33:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入第三波傳染期 今天（7月20日）香港再新增73人確診，有66人是社區感染，但其中有27人感染路徑不明。

綜合外媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今天凌晨0時，過去24小時共新增73名確診病例，其中有7名是境外移入，但其餘的社區感染中有27人的感染路徑不明。

請繼續往下閱讀...

醫院管理局表示，目前有722人在醫院隔離、536人病情穩定、12人病情較嚴重、13人危急，負壓病床使用量為70.9%，負壓病房使用量則為76.8%；目前香港累計有1959人確診，造成12人死亡。

先前港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，現在香港的疫情嚴峻，如果之後香港每天的新增確診都破百，「香港的公立醫院一週就全數爆滿」，雖然目前香港政府所祭出的防疫政策還算嚴格，但若是疫情還是沒有好轉，政府可能要實施「禁足令」；張竹君指出，相關防疫政策是否推行，要視疫情的趨勢，由於病毒有潛伏期，估計仍需觀察一週後再做決策。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法