洪災疫情都先隱身 習近平何時露面視察受矚目

中國長江流域洪災持續逾1個半月，且向北方淮河流域蔓延，但中共總書記習近平（見圖）除2次相關指示，迄今並未出面視察災情，引起議論及揣測。（法新社）

2020-07-20 18:33:04

〔中央社〕中國長江流域豪雨洪災持續逾1個半月，且向北方淮河流域蔓延。但外界注意到，中共總書記習近平除作出2次相關指示外，迄今並未如前任的江澤民、胡錦濤般出面視察災情，引起議論及揣測。

有人因此將習近平在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中的表現作對比，直指習近平在疫情爆發後不短的時間內，同樣僅作出指示並未現身，也因此引起質疑。之後才先從北京開始視察疫情，再前往疫情核心的武漢視察。

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也有人認為，近來中共領導人公開露面次數減少，是否與「北戴河會議」已開始舉行有關。然而，李克強、栗戰書等中共政治局常委，不久前還分別在貴州、廣西等省區視察，因此無法作為習近平迄未視察洪災的解釋。

5月底起，長江流域及華南各省區先後進入雨季，並自6月初陸續降下豪雨，災情逐漸從點到面擴散。中國官方在6月下旬即坦承，豪雨已在26個省區產生災害，其中包括長江流域的洪災。

同一時間，長江上游洪水不斷湧向三峽大壩，水位在6月21日升到147公尺，高出防洪限制水位2公尺，立即引起海內外關注。除了關注壩體結構安全，更擔心中下游廣大地區能否承受得住當地雨勢，以及大壩一旦洩洪雙重因素帶來的洪水。

在輿論關注下，習近平首度對洪災發出公開指示是在6月28日。當時他說，6月以來江南、華南、西南豪雨明顯增多，多地發生洪澇地質災害且進入主汛期，「一些地區汛情嚴峻」。相關部門要加強統籌協調，指導相關地區做好防汛工作。距離這波洪災開始已逾20天。

7月12日，長江水位持續高漲，習近平第2度對此作出指示，直指長江、淮河及洞庭湖、鄱陽湖、太湖水位超過警戒線，部分省區發生「嚴重洪澇災害」，「防汛形勢十分嚴峻」。各有關部門要在救災同時「精心謀劃災後重建」，且要做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災「致貧返貧」。

習近平7月17日主持中共政治局常委會議。據報導，會議強調中共中央高度重視今年的防汛救災，並指習近平早在5月19日在主持政治局常委會議時，就要求「高度重視今年汛期長江中下游汛情」。

這一會議，距離洪災發生已有1個半月，中國中央及地方也已發出各種類別、等級不同的災情警示。而媒體對各地洪災的報導也已成篇累牘，且不再諱言長江、淮河等水系許多河段水位已遠超出警戒線。

但到目前為止，在公開報導中，只看到中國國務院總理李克強在7月6日，藉由綜合考察貴州省民生情況的機會，前往江口縣山區一處遭山洪冲毀的民宅視察的消息。畫面中，李克強跳上毀壞民宅，鞋子上沾滿泥巴，符合中共一貫宣傳的領導人親民形象。

至於專門視察洪災的行程，無論習近平還是李克強的行程，目前仍然付之闕如。因此，一些中國民眾開始想起前中共總書記江澤民、胡錦濤，分別巡視1998年、2007年洪災的情景。當時，江澤民曾駐守在長江大堤指揮救災，胡錦濤巡視的則是當時被形容「百年不遇」的重慶洪災。

在此情況下，習近平在汛情發生後一個半月未曾露面視察，便引起注意與議論。這段時間，中國網路上不時出現江、胡當年視察照片，下方則寫著「不多說」的貼文。

有評論指出，習近平在武漢肺炎1月20日疫情公開後許久，才於3月10日首度在北京露面視察。但他卻在1月28日就向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞當面強調「我一直親自指揮、親自部署」防疫工作。因此，這可作為習近平在洪災發生後1個半月尚未露面視察的參照。

另一種聲音認為，目前長江洪災未平，淮河洪災又起，習近平也許可能要到洪水趨緩，且救災行動到一定階段後，才會出面視察。倘若如此，距離汛情發生便可能接近2個月，並不能消弭外界的對照與議論。

有中國海內外學者對習近平的表現不約而同解釋，習近平掌控中共至高無上的權力，集決策於一身。但疫情、美中關係、國際處境、香港等問題，讓習近平陷入「決策疲勞」及「執政困難期」，或許可能產生逃避及恐懼心態。

由於迄未視察災情，視面對長江、淮河洪災南北夾擊，習近平何時現身，恐將和武漢肺炎疫情般，受到越來越多的關注和揣測。（編輯：邱國強/張淑伶）

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