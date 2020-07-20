中國專家再出狂言：三峽大壩可擋核武 原子彈打中只會有缺口

中國水力發電工程學會副秘書長張博庭稱三峽大壩能抵禦「核武」，就算被原子彈命中也只會炸出一個大缺口，不可能發生潰壩。圖為三峽大壩洩洪。（法新社資料照）

2020-07-20 16:04:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，長江流域洪災不斷，使「三峽大壩潰壩說」瘋傳，民眾再次質疑壩體安全性。對此，中國官方也一再「闢謠」，除日前中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩口出豪言表示，「大壩會在100年內越泡水越結實」，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭也稱三峽大壩能抵禦「核武」，就算被原子彈命中也只會炸出一個大缺口，相當於開幾個閘門，不可能發生潰壩。

中國官媒人民日報旗下的中國經濟周刊，在15日以「三峽三問 」作為周刊封面標題，內文引述中國多位水利專家對於三峽大壩的看法，對於「三峽大壩能否抵禦原子彈的攻擊」問題，張博庭表示，最初設計時，核武就列入重要的國防議題，也有考慮到三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果，因此軍方和工程部門在1959至1988年間不斷針對化學爆炸和核武爆炸命中研究，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型。

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張博庭又語出驚人表示，「退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，其後果只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩」。張又接著說，「所以，網上有人說今年汛期洪水大，三峽大壩抵禦不了洩洪壓力會發生變形甚至潰壩，這種擔心完全沒有必要，如果是謠言那就太可笑和荒唐了」。

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