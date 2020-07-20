武漢肺炎》孟加拉批准中國進行疫苗臨床試驗 將招4200人進行實驗

孟加拉官員今天表示，當局已批准中國北京科興生物製品有限公司在當地進行武漢肺炎疫苗第3期臨床試驗。（法新社）

2020-07-20 15:29:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波疫情步步逼近，疫苗研發成為阻止疫情持續蔓延的重點。對此，孟加拉官員今天（20日）表示，當局已批准中國北京科興生物製品有限公司在當地進行武漢肺炎疫苗第3期人體試驗。

據《路透》報導，孟加拉國際腹瀉疾病研究中心（International Centre for Diarrhoeal DiseaseResearch Bangladesh）將負責執行實驗，預計下個月開始。孟加拉醫學研究委員會主席向《路透》透露，「審查完研究方案後，我們通過了該試驗的倫理許可」。

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《路透》指出，孟加拉應對武漢肺炎國家委員會1名顧問表示，由於中國境內目前確診病例減少，科興生物製品開始向他國尋找受試者。孟加拉人體試驗將招募4200人，其中一半會接受疫苗注射，在孟加拉首都內7家醫院進行。

截至19日為止，孟加拉累計武漢肺炎確診病例為20萬4525例、死亡2618人，除了孟加拉外，科興生物製品本月也在巴西展開了第3期疫苗試驗。

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