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    日經民調：62％日本民眾反對邀習近平訪日

    日經民調：62%日本民眾反對邀習近平（右）訪日。圖為2019年12月23日日本首相安倍（左）到中國訪問。（法新社）

    日經民調：62%日本民眾反對邀習近平（右）訪日。圖為2019年12月23日日本首相安倍（左）到中國訪問。（法新社）

    2020-07-20 13:01:23

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本經濟新聞發表最新民調顯示，有62%/的日本受訪者認為「應該取消」邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日，回答「應該照常進行」的受訪者僅有28%。

    日本原本預定今年4月邀請習近平以國賓的身分訪日，受到疫情的影響而延期，執政黨自民黨內的保守勢力批評中國趁疫情爆發之機在東海和南海進行軍事擴張，並強行於香港實施國安法，2週前由黨內外交小組主導通過「譴責決議文」要求政府取消邀請。

    對此，執政聯盟的公明黨持相反態度，黨代表山口那津男認為應以大局為重，照常邀請習近平訪日。不過，日經報導指出，從受訪者的政黨取向來分析，回答「應該取消」的受訪者中，公明黨的支持者超過5成，立憲民主黨和國民民主黨的支持者甚至超過7成。

    另外以年齡層分析，回答「應該取消」的受訪者中60歲以上佔68%，40到59歲受訪者有58%、18到39歲受訪者有59%，報導指出，不論從政傾向或年齡層來看，輿論偏向慎重的態度。

    報導還指出，中國在今年6月不顧日本和國際社會的反對，強行在香港實施國安法。日本政府對於習近訪日一事僅表示，目前尚未進入具體日程的協調階段，但因美中對立加劇，日本已失去了以國賓待遇招待習近平訪日的條件。

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