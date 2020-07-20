為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新華社稱港反對派害疫情再爆 網酸：慶回歸跳舞不譴責

    香港武漢肺炎疫情近期持續延燒，中國官媒新華社昨卻發表評論，稱各界譴責反對派為了一己政治私利，導致疫情持續擴散蔓延，對此網友則反彈「滿口歪理」、「欲加之罪，何患無辭」。（法新社）

    香港武漢肺炎疫情近期持續延燒，中國官媒新華社昨卻發表評論，稱各界譴責反對派為了一己政治私利，導致疫情持續擴散蔓延，對此網友則反彈「滿口歪理」、「欲加之罪，何患無辭」。（法新社）

    2020-07-20 14:18:06

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，中國官媒新華社昨卻發表評論，稱各界譴責反對派為了一己政治私利，堅持搞非法遊行及初選等聚集活動，導致疫情持續擴散蔓延，罪責難逃。這番說法也引發網友反彈「滿口歪理」、「欲加之罪，何患無辭」。

    《新華社》19日發表評論《香港社會譴責反對派加劇疫情蔓延危害市民生命》，文中聲稱香港疫情近期出現新一波爆發，並稱香港社會各界譴責反對派為了一己的政治私利，罔顧市民生命安全，堅持搞非法遊行和所謂初選等聚集活動，導致疫情持續擴散蔓延，罪責難逃。評論並指，香港疫情自7月起急轉直下，截至18日下午香港共新增412例本土確診病例，累計已已增至1777例。

    該文還稱，多名醫學專家表示，此波疫情的爆發與反對派近期舉行的非法大型活動時間十分吻合，像是七一「非法遊行」和中旬的所謂「初選」，與此波疫情爆發時間吻合，不排除那些活動是爆發主因。該文也引述香港民建聯副秘書長黎榮浩指出，九龍東、黃大仙等地成為疫情重災區。原因是因反對派多次發起過大型非法遊行和聚集活動。並批「這絕對是不負責任的行為，必須要受到嚴厲譴責」。

    針對新華社的說法，網友則在《立場新聞》的報導底下留言，質疑「所以武漢肺炎只攻擊某班人？」、「啊，武漢導致全球這麼多人死，罪責難逃」、「新華社無證無據，就含血噴人」、「國安法帶病毒入港」、「警方用超級電腦查了半年，都未能證明疫病由遊行集會散播， 有無科學根據先？煽動香港市民對警方辦事不力的不滿， 犯了國安法呀！」、「地球就是被中共嚴重污染」、「你喜歡就好 中國武漢肺炎」、「見到中國官方就知無新聞價值」。

    由於本月上旬時香港許多建制派組織不顧疫情再度爆發，不僅大搞回歸慶祝活動，甚至有超過百人脫下口罩勁歌熱舞的情況，後來陸續傳出有人確診，因此也有人反酸「慶回歸跳舞群唔譴責？香港各界，你新華社代表中國又亂咁代表香港，直接話中共強烈譴責啦」、「出席回歸晚會就死而無憾喇 」、「我見到3百幾萬人排隊簽支持國安法!」、「300萬人簽名支持國安，個個唔戴口罩又共用枝筆」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》港府找中資機構免費檢測 民主派：恐將港人DNA「送中」
    2020-07-18 17:31

    武漢肺炎》港府找中資機構免費檢測 民主派：恐將港人DNA「送中」
    武漢肺炎》香港迪士尼重新閉園 東京、佛州、上海園區情況大不同
    2020-07-14 14:08

    武漢肺炎》香港迪士尼重新閉園 東京、佛州、上海園區情況大不同
    紙要和你在一起 陪你共度父親節

    紙要和你在一起 陪你共度父親節
    武漢肺炎》第三波疫情襲港釀單日52確診 林鄭月娥：收緊限聚令
    2020-07-14 09:52

    武漢肺炎》第三波疫情襲港釀單日52確診 林鄭月娥：收緊限聚令
    逃往美國！中國病毒研究員大爆料：中國政府會殺了我
    2020-07-11 05:59

    逃往美國！中國病毒研究員大爆料：中國政府會殺了我
    虎口下抗議！懷疑國安人員到港致疫情復發 民協赴國安公署要求隔離
    2020-07-09 18:01

    虎口下抗議！懷疑國安人員到港致疫情復發 民協赴國安公署要求隔離
    英國政要：中國應接受台灣是獨立國家
    2020-07-08 23:35

    英國政要：中國應接受台灣是獨立國家
    國際今日熱門
    2020-07-19 16:59

    CNN事實查核專欄：川普近1個月發表200項錯誤說法

    2020-07-19 16:10

    多國干預利比亞內戰 徳義法：考慮制裁違反武器禁運國

    2020-07-19 16:29

    川普擬對中共黨員祭旅行禁令！郭文貴爆：第一個針對馬雲

    2020-07-19 16:29

    武漢肺炎》捷克疫情回溫 活躍病例創4月以來新高

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播