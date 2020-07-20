新華社稱港反對派害疫情再爆 網酸：慶回歸跳舞不譴責

香港武漢肺炎疫情近期持續延燒，中國官媒新華社昨卻發表評論，稱各界譴責反對派為了一己政治私利，導致疫情持續擴散蔓延，對此網友則反彈「滿口歪理」、「欲加之罪，何患無辭」。（法新社）

2020-07-20 14:18:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，中國官媒新華社昨卻發表評論，稱各界譴責反對派為了一己政治私利，堅持搞非法遊行及初選等聚集活動，導致疫情持續擴散蔓延，罪責難逃。這番說法也引發網友反彈「滿口歪理」、「欲加之罪，何患無辭」。

《新華社》19日發表評論《香港社會譴責反對派加劇疫情蔓延危害市民生命》，文中聲稱香港疫情近期出現新一波爆發，並稱香港社會各界譴責反對派為了一己的政治私利，罔顧市民生命安全，堅持搞非法遊行和所謂初選等聚集活動，導致疫情持續擴散蔓延，罪責難逃。評論並指，香港疫情自7月起急轉直下，截至18日下午香港共新增412例本土確診病例，累計已已增至1777例。

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該文還稱，多名醫學專家表示，此波疫情的爆發與反對派近期舉行的非法大型活動時間十分吻合，像是七一「非法遊行」和中旬的所謂「初選」，與此波疫情爆發時間吻合，不排除那些活動是爆發主因。該文也引述香港民建聯副秘書長黎榮浩指出，九龍東、黃大仙等地成為疫情重災區。原因是因反對派多次發起過大型非法遊行和聚集活動。並批「這絕對是不負責任的行為，必須要受到嚴厲譴責」。

針對新華社的說法，網友則在《立場新聞》的報導底下留言，質疑「所以武漢肺炎只攻擊某班人？」、「啊，武漢導致全球這麼多人死，罪責難逃」、「新華社無證無據，就含血噴人」、「國安法帶病毒入港」、「警方用超級電腦查了半年，都未能證明疫病由遊行集會散播， 有無科學根據先？煽動香港市民對警方辦事不力的不滿， 犯了國安法呀！」、「地球就是被中共嚴重污染」、「你喜歡就好 中國武漢肺炎」、「見到中國官方就知無新聞價值」。

由於本月上旬時香港許多建制派組織不顧疫情再度爆發，不僅大搞回歸慶祝活動，甚至有超過百人脫下口罩勁歌熱舞的情況，後來陸續傳出有人確診，因此也有人反酸「慶回歸跳舞群唔譴責？香港各界，你新華社代表中國又亂咁代表香港，直接話中共強烈譴責啦」、「出席回歸晚會就死而無憾喇 」、「我見到3百幾萬人排隊簽支持國安法!」、「300萬人簽名支持國安，個個唔戴口罩又共用枝筆」。

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