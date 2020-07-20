長江流域洪災持續 中國北方又將迎來強降雨

長江中下游地區持續降雨的態勢即將減弱，新一波降雨將影響江淮、華北、東北等地。圖為安徽省歙縣淹水狀況。（歐新社）

2020-07-20 07:25:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近期飽受洪災之苦，不過長江中下游地區持續降雨的態勢即將在明日減弱，雲雨帶將開始北抬，新一波降雨將影響江淮、華北、東北等地區，同時此時也是中國「七下八上」（7月16日至8月15日）的防汛重要時期，中國中央氣象台預計降雨將呈現北多南少狀態，防汛壓力逐漸轉移至北方地區。

根據《中新網》報導，中央氣象台預估，7月19日晚間至20日晚間，黑龍江西北部和東部、吉林東部、遼寧東北部以及江南北部和西部、貴州南部、廣西西部和北部、雲南中北部等地部分地區將有大雨。中國中央氣象台預報員陳濤指出，影響中國的主雨帶位置在21日到23日將明顯北抬，主要雨區將落在西南地區東部到黃淮、江淮一帶。

請繼續往下閱讀...

由於中國即將進入「七下八上」的防汛關鍵期，主要強降雨都集中在北方地區，國家氣候中心主任宋連春表示，據國家氣候中心預測，松花江流域、遼河、海河、淮河、黃河中下游，包括長江上游降水量均比常年同期偏多，而北方降水具有特殊性，在做好南方防汛的同時，北方的防汛壓力也是很大，需要特別注意。

針對目前重點河湖汛情，太湖目前雖然維持超出保證水位（最高防洪水位），但該流域未來降雨不多，利於水位下降；鄱陽湖在今日還有一波降雨，由於鄱陽湖幹流帶來水量較大，因此鄱陽湖水位下降較為緩慢。淮河方面在22日之前都還會有強降雨，防洪風險進一步擴大，該流域部分中小河川也會發生洪水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法