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    首頁　>　國際

    因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

    2020-07-20 01:35:02

    〔中央社〕長期友台的美國聯邦眾議員游賀表示，美國對台灣做得不夠多，他會在下週提出「防止台灣遭侵略法案」，以因應中國犯台野心。若中國武力犯台，法案將授權美國總統動用武力。

    擔任眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員的游賀（Ted Yoho）17日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目主持人魯道柏（Lou Dobbs）訪問，被問及在中國不斷威脅入侵台灣之際，美國對台灣做得是否足夠。

    游賀直言，美國對台做得不夠，從美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時代以來，美國對台灣及對中國政策長期存有「戰略模糊」空間，目前也是依據美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內協議，販售台灣武器自我防衛。

    有鑑於此，游賀表示，他將於下週提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），清楚闡明美方意向。他指出，法案將清楚明定，若中國侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應，且設有5年落日條款。

    游賀說，中國國家主席習近平已表明，為了統一台灣他不惜濺血，但北京從沒問過台灣意願。他強調：「台灣從不屬於中華人民共和國一部分，台灣人也不想成為中國一部分，（兩岸）需要和平協商，我們會看事態如何發展。」

    本月稍早，游賀也連署支持共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）6月30日提出的眾院版「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。這項法案最早是由共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）6月10日在參議院提出。

    不同於游賀提出的新法案，「台灣防衛法案」意旨在事前維持美軍阻止中國武力犯台、造成「既成事實」的能力。法案定義的「既成事實」（fait accompli）是指中國在美軍有效反應前，利用武力控制台灣，並使美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。（編輯：陳彥鈞）

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