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    日國會跨黨派推立法 倡制裁中港官員侵害香港人權

    前日本防衛大臣中谷元。（彭博檔案照）

    前日本防衛大臣中谷元。（彭博檔案照）

    2020-07-20 00:12:41

    〔編譯茅毅／綜合報導〕日本放送協會（NHK）和《產經新聞》報導，針對中國在香港推行「港區國安法」（下稱國安法），日本旨在「保護香港市民」的跨黨派國會議員團體「對中政策相關議員聯盟」，16日召開籌備會，執政的自民黨前防衛大臣中谷元、在野的「國民民主黨」眾議員山尾志櫻里等人士出席，並預定29日舉行成立大會。

    中谷向記者說，該跨黨派聯盟的目的在於援助香港人，阻止他們的人權遭中國侵害。據報導，該聯盟以保護港人的自由和權利等為目標，除了檢討日方對於在日港人的保護，以及接收離開香港的港人，延長他們用免簽方式居留日本的期限，或放寬對他們發放工作簽證的條件等具體政策，向日本政府遊說促請。同時要求日本政府在中國政府與香港政府根據國安法，向日方提出協助搜查的請求時予以拒絕。

    另外，該聯盟也考慮在香港市民的人權遭侵害時，日本政府及國會等亦（主動）調查，針對涉及的相關人等，採取凍結其在日本資產等制裁措施。為此，該聯盟計畫推動日本國會議員進行立法。

    6月30日國安法生效，隔天在日港人組成的團體「香港破曉」（香港の夜明け，暫譯）在日本舉行記者會。中谷、山尾及自民黨參議員山田宏出席。山尾當時提議，日本國會也要有像2016年底由美國前總統歐巴馬簽署生效、授權美國政府制裁侵犯人權與國外腐敗人士的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。她認為，日本國會若有那樣的「工具」或「手段」，對日本政府的外交而言，「理應絕對有利」。

    另一方面，「日本貿易振興機構」（JETRO）及類似香港美國商會的「香港日本人商工會議所」自2日至8日以目前在香港從事商業活動的598家日本企業為對象進行調查，共獲得304家回覆。其中回答對國安法「極為關注」和「關注」的日商，共達81.4％。回答未來將撤離香港或採取縮小業務規模與調整駐港分公司、辦公室功能等方針的，共14.5％。

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