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    17倍音速！美研發2款「高超音速」武器 完勝中國東風17

    洛克希德·馬丁公司研發的AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）假想圖。（圖擷自Next Generation Weapons Technology臉書）

    洛克希德·馬丁公司研發的AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）假想圖。（圖擷自Next Generation Weapons Technology臉書）

    2020-07-19 22:57:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕今年5月中旬，美國總統川普宣布美國正在研製全球速度最快、能以17馬赫速度飛行的「高超音速」（hypersonic，意即比超音速還要快上許多）的「超級飛彈」，但未透露細節。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈已經證實美軍確實正在研發這種「超級飛彈」，其速度可達戰斧巡弋飛彈的10倍。

    CNN援引美國防部高級官員的話稱，川普是基於美國3月份在太平洋上空進行的高超音速滑翔體測試結果，發表上述言論。上週，川普在佛羅里達州美國南方司令部總部也重申，美國正在研發「高超音速飛彈」。

    CNN指出，在研製高超音速武器項目框架內，美國正在研發一種能夠在大氣中進行機動的滑翔體，以及一種高超音速巡弋飛彈，其速度可達17倍音速（時速2萬825公里），是戰斧巡弋飛彈速度的10倍。美國今年稍晚將測試這種飛彈。

    報導稱，據五角大廈官員的說法，這兩種武器系統可以一起使用。射程遠的滑翔體可以摧毀敵人的防空系統，而配備高超音速巡弋飛彈的美國戰機，則能夠飛到較近的距離對更多的目標進行打擊。

    美國空軍此前也曾在6月間進行高超音速滑翔體AGM-183 的首次飛行試驗，並且獲得成功。

    全球最大國防軍火承包商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin），3月間也曾發布了AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）的圖像，當時該公司宣稱，該款高超音速飛彈能以20馬赫的速度飛行（時速2萬4500公里），是中國東風17高超音速飛彈號稱的10馬赫（時速1萬2250公里）的2倍。

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