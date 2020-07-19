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    防中國擾大選 紐西蘭查兩大黨可疑政治獻金

    紐西蘭政府「嚴重詐欺辦公室」正在調查總理阿爾登（見圖）所屬的工黨，在前兩年收取之政治獻金，是否牽涉中國影響力滲透。（美聯社檔案照）

    紐西蘭政府「嚴重詐欺辦公室」正在調查總理阿爾登（見圖）所屬的工黨，在前兩年收取之政治獻金，是否牽涉中國影響力滲透。（美聯社檔案照）

    2020-07-19 22:07:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭9月將舉行國會大選，這次各界格外關切中國影響力滲透問題。紐國政府「嚴重詐欺辦公室」（Serious Fraud Office，SFO）繼先前調查反對黨「國家黨」收取之牽涉中國背景的捐款，並起訴1名國會議員和3名中國裔商人後，近日也著手追查執政黨「工黨」前2年透過拍賣獲得的可疑「政治性捐款」。

    據報導，總理阿爾登（Jacinda Ardern）所屬的工黨，其黨魁薩博（Claire Szabo）坦承，該黨確實曾在2017年透過「新西蘭潮屬總會」的拍賣會，募集6萬紐幣（約新台幣118萬元），而這筆款項有申報；該黨另在17年和18年收到2名中國商人鄭時佳和鄭恆佳捐款，但因款項低於1.5萬紐幣（約新台幣29萬5000元）限額，故未申報。

    然而，「新西蘭潮屬總會」創辦人兼主席張乙坤與中共關係密切，早年曾效力於中國海南省政府，且移民紐西蘭後從商後，也與中共維持聯繫，包括曾在13年至16年擔任中國人民政治協商會議全國委員會海南省委員，以及曾在18年率僑團代表訪問中國國務院，且國家主席習近平當時也在場。因此，被視為「中共統戰滲透頭目」的張乙坤，早被質疑透過拍賣活動進行政治捐款，因而受到調查。

    事實上，SFO在今年2月已針對張乙坤、鄭時佳、鄭恆佳向反對黨「國家黨」捐款一事，連同該黨前議員羅斯（Jami-Lee Ross）提出檢控，指4人在17年和18年時，將2筆各10萬紐幣的捐款，刻意拆成小額款項，並透過不同銀行帳戶捐給國家黨，藉此規避政治捐款不得高於1.5萬紐幣的法規。然而，4人均否認控罪，案件將在明年審判。

    紐國奧塔戈大學選舉法教授戈迪斯（Andrew Geddis）認為，SFO的行動前所未見，代表他們認定國家制度存有「系統性問題」，可能有政黨或地方候選人以不當方式收取獻金，而非僅是少數幾名「壞份子」搞破壞。他補充道，SFO也正在調查去年奧克蘭和基督城市市長選舉中工黨的選舉資金來源。

    坎特布里大學中國問題學者布雷迪（Anne-Marie Brady）曾警告，在美、英、澳洲、加拿大、加拿大組成的情報分享「五眼聯盟」中，紐國的國力最弱，加上與中國關係愈發密切，恐怕會成為該聯盟的弱點，被中國和俄羅斯滲透。

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