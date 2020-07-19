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    全國封鎖措施如同「核威懾」 英相：不希望2度封鎖

    英國首相強森（Boris Johnson）表示不希望進行第二波全國封鎖。（歐新社）

    英國首相強森（Boris Johnson）表示不希望進行第二波全國封鎖。（歐新社）

    2020-07-19 23:21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）在接受《週日電訊報》（The Sunday Telegraph）的就職一週年訪問時，將全國性封鎖措施比擬為不能放棄也不想使用的「核威懾力量」。（擁有核武的國家以核戰威脅來推行其政治和軍事目的的策略。），並表示不希望進行第二波全國封鎖。

    《BBC》報導，強森在訪談中說，當局對於辨識和隔離地方疫情方面正在進步，但也補充道「採取國家行動的仍然是一種選項」。他說明：「我不會放棄全國封鎖的可能就像我不會放棄核威懾。但就像核威懾一樣，我當然不想走到那個地步。我也不認為我們會再次處於這種狀況中。」

    日前，英格蘭的議會被賦予「閃電」封鎖權，在得到新權力後，地方當局可以自行關閉商店，取消活動並關閉戶外公共場所，以控制當地的疫情。

    英國將逐漸重啟公共場所，7月25日起，室內體育館、游泳池和其他體育設施將重新開放。8月1日後，政府將要求雇主就安全性決定員工工作的方式和地點，同一日將允許大多數休閒場所重新開放，包括保齡球館、溜冰場、賭場和美容院等近距離接觸服務。在觀眾保持安全社交距離的條件下，劇院和音樂會也將會恢復。從9月開始，學校（包括托兒所、兩年制學院）將對所有兒童和青年全日開放，而大學也將盡可能全面地重新開放。

    政府緊急情況科學諮詢小組（Sage）的成員艾德蒙茲教授（John Edmunds）對《BBC》表示，要恢復全國封鎖前的正常狀態「還有很長的路要走」。他提到，如正常工作、搭乘公共交通工具、不受限地度假、與朋友擁抱、握手之類的活動無法很快恢復。他說，「除非我們對病毒免疫，否則我們將無法做到這一點。這意味著直到我們擁有被證明是安全有效的疫苗為止，都無法恢復正常。」

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