不爽軍政府專制 泰國2500人無視禁令出門抗議

有約2500人無視因武漢肺炎疫情所下達的禁止聚集令，聚集在泰國首府曼谷的民主紀念碑示威抗議，要求軍政府修憲並反對「冒犯君主罪」立法。（歐新社）

2020-07-19 21:55:23

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷有約2500人無視因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情所下達的禁止聚集令，聚集在泰國的民主紀念碑（Democracy Monument）示威，抗議軍政府將逐漸變成專制獨裁，要求修憲並反對「冒犯君主罪」（lese majeste）立法。

綜合外媒報導，這起示威活動是由一個名叫「自由青年」（Free Youth）的團體與學生組織發起，他們仿效香港的示威者穿著黑衣，在7月18日無視「禁止聚集令」前往民主紀念碑抗議軍政府與泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）合謀意圖將國家轉變成專制獨裁的政體。

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他們唱著反政府的諷刺歌曲，並揮舞著寫著「112」的抗議標語，要求政府再次修憲並廢止限制言論自由的泰國刑法第112條「冒犯君主罪」（lese majeste）；有名抗議的18歲學生表示，政府根本不在乎年輕人，「如果我們再不站出來，我們就輸了」，「政府保護富人，人民一無所有」；另一個學生強調，「我們必須挺身而出，反正我們也已經沒什麼好失去了」。

2014年時任泰國陸軍總司令帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）發動政變、推翻民選政府後，趁泰王拉瑪九世駕崩之際鞏固權力，2017年使泰王「拉瑪十世」簽署由軍方制定的自肥「新憲法」，最終在2018年大選中大勝，得以長期把持政府；然而之後軍政府暨貪腐又專制獨裁，還制訂了泰國刑法第112條「冒犯君主罪」打壓言論自由，引起人民不滿，又遇上武漢肺炎大流行泰國經濟大衰退，使民眾的反政府、反專制的情緒越來越高漲。

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