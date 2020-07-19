肯爺選到底！ 美東時間19日舉辦生涯首場造勢

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特將於美東時間19日下午舉辦自己生涯首場競選造勢。（美聯社）

2020-07-19 19:48:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）本月4日拋出震撼彈，表示將參選今年的美國總統大選，但不久後就有美媒爆料說肯伊威斯特錯過重要的提名截止日，已從大選出局。但美國政治雜誌《政客》（POLITICO）在美東時間18日表示，肯伊威斯特已在15日於奧克拉荷馬州登記總統參選人，並且將在19日下午舉辦他人生第一場競選造勢活動。

根據《政客》報導，肯伊威斯特本月15日於奧克拉荷馬州登記為總統參選人，而他的名字也將在該州的選票上出現。從肯伊威斯特遞出的申請表上可以看到，他是由「肯爺2020委員會」推舉，且黨派一欄填寫的是縮寫BDY，肯伊威斯特對此解釋說BDY意指「生日黨」（Birthday Party）。

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從《政客》雜誌這邊取得的競選文件顯示，肯伊威斯特將在美東時間19日下午來到南卡羅萊納舉辦他生涯首場造勢，地點選在北查爾斯頓（North Charleston）的「Exquis」 活動中心。肯伊威斯特18日也在推特上宣布此消息，據悉，參加者必須經過登記簽署武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的免責條款，並戴口罩保持社交距離。而肯伊威斯特也在推特上呼籲支持者連署，讓他也可以參加南卡州的投票。

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