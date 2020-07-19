武漢肺炎》香港醫療緊繃！ 港府官員：若疫情再爆發恐崩潰

香港今天武漢肺炎單日更新增108人確診，突破香港自爆發武漢肺炎疫情以來單日最高紀錄；香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君（見圖）坦言，「疫情再持續爆發下去，醫療體系快崩潰」。（圖擷取自《香港01》）

2020-07-19 19:33:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進入第三波爆發期，今天（7月19日）單日更新增108人確診，一舉突破香港自爆發武漢肺炎疫情以來單日最高紀錄；面對疫情失控，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君坦言：「疫情再持續爆發下去，醫療體系快崩潰。」

綜合外媒報導，香港今天（7月19日）宣布，從昨日下午4點至凌晨0點新增確診109人；張竹君指出，由於今日凌晨0時之後的確診人數「太多，需要時間統整」，因此今天（19日）宣布的確診人數為昨日（18日）截至凌晨0時的數據，「若如同往常估計到今天下午4點，那數字肯定會更高」。

請繼續往下閱讀...

張竹君表示，今天早上已陸續確診20多人，目前初步確診病例也有40多名，「預計今晚會初現更多確診個案」，有些確診病例僅僅只是與其他病毒帶原者進行短時間接觸，可能中間只有幾分鐘沒戴口罩就遭感染，「有病例甚至還有戴口罩」，估計可能出現環境污染；她呼籲香港民眾忍一忍，最少未來2週減少外出，減少社交活動。

另外香港醫院管理局總行政經理劉家獻表示，目前有19人確診病例情況危急，14人住進加護病房，11人需要呼吸器；劉家獻也指出，隨著香港疫情嚴峻，近一週有近千人湧入急診室作PCR篩檢，一般門診甚至有高達3000多人，他強調「如果沒有出現武漢肺炎的病症，切勿前往醫院進行PCR篩檢」，即便每人都配戴口罩，但人一多始終有「群聚感染的風險」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法