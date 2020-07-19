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    可愛的負擔...美國爆發「花栗鼠之亂」 到處打洞居民快瘋了

    美國新英格蘭地區橡實大豐收，連帶使得花栗鼠數量激增，牠們到處挖洞使得民眾不堪其擾煩到快瘋了。（美聯社）

    美國新英格蘭地區橡實大豐收，連帶使得花栗鼠數量激增，牠們到處挖洞使得民眾不堪其擾煩到快瘋了。（美聯社）

    2020-07-19 15:19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕可愛動物也是會造成負擔的！美國新英格蘭地區由於橡實大豐收，連帶使得花栗鼠數量激增，這些小可愛到處在居民的花園和草坪上挖洞，使得民眾不堪其擾煩到快瘋了。

    《福斯新聞》報導，緬因州內陸漁業與野生動植物小型哺乳動物專家韋伯（Shevenell Webb）表示，去年秋天產出大量的橡實，讓花栗鼠在春季繁衍後代時在地面上到處都可以找到食物，就這樣造成如今的花栗鼠嬰兒潮。

    韋伯說，這些小傢伙真的很可愛，在旁邊看著牠們躲進洞裡玩捉迷藏是非常有趣的事，但韋伯也承認，花栗鼠同時也是破壞狂，不僅會挖洞破壞草坪和花園，有時還會溜進屋內造反。

    佛蒙特州魚類和野生動物部門野生動植物多樣性主任帕倫（Steven Parren）則說，他監控的地區真的有太多橡實了，以至於囓齒動物無法在冬天把它們全都藏起來，到了今年春天地面上還有好多橡子，除了花栗鼠之外也造成松鼠、兔子等族群增加。

    不過，人們不用太擔心這次的花栗鼠狂潮，因為小型哺乳類動物族群本來就很容易出現物種激增的事件，隨後就會迎來一陣消寂，更何況花栗鼠很容易成為貓頭鷹、老鷹、蛇類、狐狸和浣熊的獵物，野生花栗鼠平均只有3年壽命，比最高壽命少了許多。

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