川普擬對中共黨員祭旅行禁令！郭文貴爆：第一個針對馬雲

美國傳出擬對中共黨員祭出旅行禁令，郭文貴17日爆料，曾被中國官媒曝光是中共黨員的阿里巴巴創辦人馬雲，就是美國第一個針對的對象。（圖擷自Youtube）

2020-07-19 16:29:25

〔即時新聞／綜合報導〕美媒近日引述消息人士報導，繼香港自治法後，美國可能再有反制中國的行動，美國總統川普正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬入境。在美國反共的中國富豪郭文貴17日爆料，據他了解，曾被中國官媒曝光是中共黨員的阿里巴巴創辦人馬雲，就是美國第一個要針對的對象。

《紐約時報》15日引述4名了解白宮相關討論的消息人士說法報導稱，該計劃的細節尚未最終敲定。報導指出，中共現有9200萬名黨員，2108年將近300萬名中國公民訪美，但不知其中多少人是黨員；而根據川普政府內部評估，若對所有中共黨員和家屬設限，等於是禁止高達2億7000萬人入境。

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郭文貴17日直播表示，美國擬對所有中共黨員實施旅行禁令的消息「不是嚇人的，這是真的」，他還透露，不只美國，接下來許多國家也會對中共黨員下達旅行禁令，「我可以告訴大家，你（指中共黨員）哪兒都去不了，你哪兒都去不了！這種情況下，給中國人帶來的這種影響是深遠的，9200萬黨員加上親屬、加上親人，那可能是3、4億了」。

郭文貴還爆料，美國若對中共黨員實施旅行禁令，率先針對的對象就是馬雲，「馬雲他不說自己是共產黨員嗎？對不對呀？據我所了解，美國第一個就是對著馬雲去的，你不是共產黨員嗎？你不是阿里巴巴嗎？你上市的時候，你寫你是共產黨員了嗎？那麼最近每年（阿里巴巴）在納斯達克的這個年報當中，你向股東聲明你是共產黨員了嗎？」

郭文貴還爆料，美國除了打算對中共黨員實施旅行禁令，還將對中共黨員的海外資產進行全面查封，「在美國有多少共產黨員？就這幾十年來，有多少共產黨員？大家你們猜一猜有多少？我聽了都嚇我一大跳」。

郭文貴宣稱，美國將對過去數十年來無論以何種方式移居美國的中國人展開調查，「包括結婚、包括什麼移民、各種身份來美國的，都要查。就是要查你本人是否當時如實申報了你是共產黨員的身份、你家人是否有人是共產黨員」。

郭文貴宣稱，美國對待中共黨員的調查手段，將超越當年對待納粹軍人和納粹份子，美國將援引的法案是《RICO法案》，全稱為《反敲詐勒索及腐敗組織法案》（Racketeer Influence And Corrupt Organizations Act）。郭文貴說：「如果大家還沒有認識到嚴重性，你可以再等幾天再看。」

郭文貴最後強調：「我可以再次告訴大家，王岐山也好，還是中南坑（中南海的貶稱）的誰也好，我可以負責的告訴你，所有共產黨員的資產，一定會被查封！一定會被查封！像馬雲說他是共產黨員，一樣！而且我告訴大家，所有華人在西方的生活方式將徹底的被改變，有些話我現在不能說，你們會看到，就像幾天前我告訴你們的，上一週是滅共的重錘，接下來全面滅共，而且全美國都在接受我們的行動！」

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