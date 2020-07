糗！黑人民權鬥士逝世 友台美參議員悼念放錯照片

2020-07-19 11:35:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國會眾議員路易斯(John Lewis)逝世,這名與民權領袖馬丁.路德.金恩一同為黑人人權奮鬥的民權運動英雄享壽80歲,美國政界齊聲哀悼,不過佛州共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特弔念時,不慎放錯照片大搞烏龍。

綜合美國媒體報導,美國民權運動領袖、民主黨籍眾議員路易斯癌逝,享壽80歲,包含美國總統川普、前總統歐巴馬、眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人齊聲哀弔,川普稱其為「民權運動英雄」,同時下令政府機構降半旗致哀。

共和黨參議員魯比歐在消息傳出後立刻在推特上上傳與「路易斯」合照照片,稱很榮幸認識及有機會能與「路易斯」一起在國會共事,他是美國真正的歷史英雄,願他安息,不料這張照片立刻被網友認出,照片中的黑人議員並非路易斯,而是去年逝世的眾議員康明茲(Elijah Cummings)。

隨後魯比歐刪文重發,坦承自己上傳錯誤照片,他重新上傳與路易斯的合照,再次重申路易斯是真正的美國英雄,還強調這張照片是他與路易斯在3年前一起出席邁阿密一次活動的合影。

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ