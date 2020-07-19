糗！黑人民權鬥士逝世 友台美參議員悼念放錯照片

共和黨參議員魯比歐在推特弔念昨逝世的黑人民權鬥士路易斯，不料這張照片立刻被網友認出，照片中的黑人議員並非路易斯，而是去年逝世的眾議員康明茲。（圖擷自Marco Rubio推特，現已刪除）

2020-07-19 11:35:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國會眾議員路易斯（John Lewis）逝世，這名與民權領袖馬丁．路德．金恩一同為黑人人權奮鬥的民權運動英雄享壽80歲，美國政界齊聲哀悼，不過佛州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）在推特弔念時，不慎放錯照片大搞烏龍。

綜合美國媒體報導，美國民權運動領袖、民主黨籍眾議員路易斯癌逝，享壽80歲，包含美國總統川普、前總統歐巴馬、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人齊聲哀弔，川普稱其為「民權運動英雄」，同時下令政府機構降半旗致哀。

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共和黨參議員魯比歐在消息傳出後立刻在推特上上傳與「路易斯」合照照片，稱很榮幸認識及有機會能與「路易斯」一起在國會共事，他是美國真正的歷史英雄，願他安息，不料這張照片立刻被網友認出，照片中的黑人議員並非路易斯，而是去年逝世的眾議員康明茲（Elijah Cummings）。

隨後魯比歐刪文重發，坦承自己上傳錯誤照片，他重新上傳與路易斯的合照，再次重申路易斯是真正的美國英雄，還強調這張照片是他與路易斯在3年前一起出席邁阿密一次活動的合影。

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ — Marco Rubio （@marcorubio） July 18, 2020

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