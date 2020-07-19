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    首頁　>　國際

    再創單日新高 世衛：全球新增25萬9848人染疫

    2020-07-19 05:51:02

    〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天通報指出，過去24小時全球各地新增25萬9848人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），連續第2天創單日新高。

    根據WHO每日通報，今天新增最多染疫來自美國、巴西、印度和南非。WHO的先前單日新高紀錄是17日創下的新增23萬7743人染疫。

    今天新增7360人染疫不治，則是自5月10日以來的單日最高紀錄。7月平均每日4800人病故，較6月的平均每日4600人不治略微攀升。

    根據路透社統計，全球累計確診人數於17日突破1400萬大關，標誌著疫情虐全球的另一里程碑，新型冠狀病毒在7個月內已造成將近60萬人喪命。

    根據WHO通報，美國境內新增確診7萬1484例，巴西新增4萬5403例，印度新增3萬4884例以及南非新增1萬3373例。

    印度於17日成為境內染疫人數突破100萬大關的全球第3個國家，僅次於美國和巴西。流行病學家表示，印度可能還要幾個月以後才會達到疫情高峰。

    巴西境內累計確診人數於16日跨越200萬關卡，染疫人數不到一個月就倍增，每日新增將近4萬人確診。染疫人數排名全球第一的美國，境內累計逾370萬人感染。

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