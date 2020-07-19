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    紐約市邁經濟重啟最後階段 室內活動管制嚴格

    2020-07-19 05:27:01

    〔中央社〕紐約市疫情平穩，預定20日邁入經濟重啟最後階段，藝文與娛樂場所恢復開放，但容納人數受限，購物中心、健身房與電影院無法恢復營業，餐廳與酒吧依舊不能提供室內用餐。

    紐約曾是全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的州，經濟大規模停擺數週後，5月中起分10區、4階段鬆綁防疫限制。人口稠密的紐約市6月8日起重啟經濟，是全州進度最慢、也是唯一不恢復餐廳與酒吧室內用餐的區域。

    紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨天說，動物園、植物園等低風險戶外娛樂場所可在經濟重啟第四階段恢復營業，但可容納人數為正常值33%；影視產業可恢復外景拍攝，職業賽事也能在無觀眾情況下開打。

    他以「極高風險」形容室內用餐，決定繼續禁止，博物館、購物中心也暫時無法恢復營業。

    紐約州歷經疫情慘痛教訓，恢復經濟活動極為謹慎，近幾週新型冠狀病毒篩檢呈陽性反應比例穩定保持在1%左右，遠低於春季疫情嚴重時一度超過40%的水準，與加州、德州、佛羅里達、亞利桑那等地夏季疫情失控形成強烈對比。

    美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在公共電視網（PBS）昨晚播出的訪談中稱讚紐約防疫做法正確，敦促民眾佩戴口罩、避免群聚場合，並說關閉酒吧可減緩病毒散播。

    自6月22日起，紐約市餐飲業恢復提供戶外用餐，但容納人數受限，部分業者不便占用人行道或部分車道擺放桌椅，生意大受影響。為防止疫情回溫，紐約州與市政府堅持不解除室內用餐禁令，對餐廳、酒吧而言如同一道緊箍咒。

    除了紐約市，紐約州其他9區都已邁入經濟重啟第四階段，餐飲業能在可容納人數減半的條件下提供室內用餐。

    紐約市經濟重啟階段防疫規定特別嚴格，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的解釋是全美多地疫情惡化，紐約市必須提高防備，但許多紐約客近期心態鬆懈，外出不戴口罩，且無視社交距離規定群聚酒吧外飲酒作樂，令人憂心。

    紐約聯合鄰近的新澤西、康乃狄克州要求感染率超標的外州民眾抵達後自主隔離14天後，古莫16日宣布新規定，禁止紐約州餐飲業賣酒給未點正餐的顧客，業者違規3次將勒令停業，如「嚴重違規」可立即吊銷販酒執照。

    古莫昨天向媒體表示，民眾不守規矩、地方政府執法不力、外州帶來的病毒擴散，勢必會引發新一波疫情，「今天沒出現不代表日後不會發生」。（編輯：劉學源）

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